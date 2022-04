Die Truppen des russischen Präsidenten Wladimir Putin kamen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und seiner Familie einem Medienbericht zufolge bereits am ersten Tag des Angriffskriegs sehr nah. Das berichtet Reporter Simon Shuster in der Titelstory des neuen „Time“-Magazins, wofür dieser Selenskyj im April zwei Wochen lang in dessen Kriegsalltag begleitet hat.

Berichte über vereitelte Angriffe auf Selenskyj gab es bereits kurz nach Beginn des Krieges. Der „Time“ berichtete Präsidentenberater Oleksiy Arestovych, der für den ukrainischen Militärgeheimdienst arbeitete, nun aber, dass die russischen Truppen sogar schon am 24. Februar versuchten, Selenskyj und dessen Familie zu töten oder festzunehmen.

[Alle aktuellen Nachrichten zum russischen Angriff auf die Ukraine bekommen Sie mit der Tagesspiegel-App live auf ihr Handy. Hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen.]

Die ukrainischen Streitkräfte sollen demnach zwei russische Versuche vereitelt haben, das Präsidialamt in der Bankova-Straße inmitten des Regierungsviertels zu stürmen.

Zum „Ziel Nr. 1“ erklärt

In der Bankova-Straße hielt sich Selenskyj bis zuletzt auf. Seine Frau, die 17 Jahre alte Tochter und der neun Jahre alt Sohn hielten sich Selenskyjs Aussagen zufolge am 24. Februar ebenfalls noch dort auf, haben das Stadtzentrum aber mittlerweile verlassen. „Nach unseren Informationen hat mich der Feind zum Ziel Nr. 1 erklärt, meine Familie zum Ziel Nr. 2“, hatte Selenskyj an einem der ersten Tage des Krieges gesagt.

Der ukrainische Präsident berichtete, dass die Schüsse der russischen Truppen am ersten Tag des Krieges sogar in seinem Büro zu hören gewesen sein sollen. Während die ukrainischen Streitkräfte die russischen Angriffe in Kiew zurückschlugen, versuchten die Personenschützer des Präsidenten dem „Time“-Bericht zufolge, das Präsidialamt in der Bankova-Straße zu verbarrikadieren.

Mehr zum Ukraine-Krieg auf Tagesspiegel Plus:

Neben Selenskyj und seiner Familie waren demnach auch Familien seiner Mitarbeiter vor Ort. So auch der Sprecher des ukrainischen Parlaments, Ruslan Stefanchuk. Der Mann, der das Kommando übernommen hätte, wenn Selenskyj tatsächlich nicht mehr in der Lage gewesen wäre, zu regieren.

Selenskyj lehnte Fluchtangebote ab

Als die Schusswechsel auch in der Nacht auf den 25. Februar weitergingen und sich in unmittelbarer Nähe zum Präsidialamt ereigneten, sollen Selenskyjs Personenschützer die Lichter ausgemacht, schusssichere Westen gebracht und dem Präsidenten sowie weiteren hochrangigen Politikern Sturmgewehre ausgehändigt haben. Dem „Time“-Bericht zufolge sollen nur wenige von ihnen gewusst haben, wie man mit den Gewehren umgeht.

Tags darauf lehnte Selenskyj sowohl das Fluchtangebot der USA nach Polen ab als auch die Möglichkeit, in einen Bunker außerhalb Kiews gebracht zu werden. In der folgenden Nacht drehte er das Video mit seinen engsten Beratern vor dem Präsidialamt, das um die Welt ging.

Selenskyj zeigte sich am 25. Februar mit seinen engsten Beratern vor dem Präsidialamt in Kiew. Foto: ZUMA Press/dpa

Die Personenschützer Selenskyjs rieten dem Präsidenten gerade deshalb dazu, das Präsidialamt in der Bankova-Straße zu verlassen, weil es umgeben von Wohnhäusern ist. Von dort aus hätten russische Scharfschützen die Chance gehabt, Selenskyj ins Visier zu nehmen. Einige Häuser, so heißt es im „Time“-Bericht, sollen sogar so nah am Präsidialamt stehen, dass von Wohnhäusern geworfene Granaten durch Fenster ins Gebäude gelangen könnten.

Von vereitelten Angriffen auf Selenskyj war bereits Anfang März die Rede: Neben Spezialkräften um den tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow sollen auch Söldner der russischen Wagner-Gruppe Anschlagsversuche unternommen haben. Die „Time“ berichtete von insgesamt drei vereitelten Versuchen zu Beginn des Krieges.

Mehr zum Thema Half ihm der russische Geheimdienst? Selenskyj entging offenbar bereits drei Attentaten

Die Wagner-Söldner sollten demnach darauf warten, dass die „Spetsnaz“, eine russische Spezialeinheit, ihnen einen sicheren Korridor aus Kiew schafft, um nach dem verübten Attentat fliehen zu können. Die Anschläge hätten sie im Zuge der Erstürmung von Kiew ausgeführt, was ihnen genug Ablenkung verschafft hätte. Allerdings kam der russische Militärkonvoi vor der Stadt nur schwer voran – weshalb der Plan scheiterte.