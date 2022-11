„Gerade im ländlichen Raum nützlich“ Wissing weist Kritik am 49-Euro-Ticket zurück

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) weist Kritik zurück, die Einführung des 49-Euro-Tickets für den Nah- und Regionalverkehr nütze Menschen auf dem Land nichts.

„Das ist eine völlig falsche Sicht“, sagte Wissing der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ und dem „Bonner General-Anzeiger“ am Freitag. „Gerade im ländlichen Raum werden die Bürger von dem Ticket stark profitieren, weil der ÖPNV dort meist viel teurer ist als in den Städten und Ballungszentren“, betonte Wissing.

Für Pendler seien die Preise eine enorme Belastung und oft das Argument, eher das Auto zu nutzen. „Das wird sich ändern. Es wird für die Menschen auf dem Land preiswerter und sie können das Ticket im Alltag nutzen“, kündigte Wissing an.

Nach Ansicht des FDP-Politikers erfordert die Einführung des Tickets eine umsichtige Planung und sorgfältige Vorgehensweise. „Es hilft nichts, wenn wir jetzt etwas übers Knie brechen und technische Probleme den Start erschweren“, sagte Wissing.

Er habe zum Starttermin 1. Januar 2023 „immer auch als Voraussetzung genannt, dass es technisch zu diesem Datum möglich ist“, ergänzte der Minister. „Die Länder müssen die Umsetzung zügig mit uns klären, sodass wir in einigen Wochen ein verbindliches Startdatum nennen können.“ (edp)

