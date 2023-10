Streit um zusätzliche Milliarden für die EU Von der Leyen will mehr Geld, doch Berlin ist skeptisch

Wenn die Staats- und Regierungschefs der EU an diesem Donnerstag und Freitag zum Gipfel in Brüssel zusammenkommen, dann wird es vor allem um die beiden Kriege in Nahost und in der Ukraine gehen. Aber angesichts der milliardenschweren Unterstützung der EU für die Ukraine kommt noch ein anderes Thema hinzu – die mehrjährige Finanzplanung der EU.