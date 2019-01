Die griechische Polizei hat am Sonntag Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt, um eine Gruppe von Rechtsextremisten daran zu hindern, auf den Hof des Parlamentes in Athen vorzudringen. Die Demonstranten trugen griechische Fahnen und skandierten rechtsextreme Sprüche wie „Politiker - Verräter“.

Reporter vor Ort berichteten, dass auch Autonome am Werk gewesen seien. Sie hätten Steine und Feuerwerkskörper auf die Beamten geschleudert. Als einige Randalierer die Beamten mit Eisenstangen attackierten, setzten die Sicherheitsleute massiv Tränengas und Schlagstöcke ein. Tausende friedliche Demonstranten - darunter viele Familien - flohen in Panik. „Man kann hier nicht mehr atmen; überall breitet sich Tränengas aus“, sagten fliehende Menschen im Fernsehen.

Die Polizei war mit 2000 Beamten, Drohnen und Hubschraubern im Einsatz. Teilnehmer der Kundgebung waren auch griechisch-orthodoxe Kirchengruppen und Popen.

Die Oppositionsparteien, die den von Regierungschef Alexis Tsipras ausgehandelten Namenskompromiss ablehnen, hatten nicht offiziell zu der rechten Kundgebung aufgerufen. Sie stellten es vielmehr ihren Anhängern anheim, sich daran zu beteiligen. Einige Abgeordnete der konservativen Nea Dimokratia waren vor Ort, unter ihnen der ehemalige Ministerpräsident Antonis Samaras. Er sprach von einer "Demonstration für die Demokratie, für Griechenland, für unser Recht".

Der Namensstreit belastet die Beziehungen zwischen Griechenland und seinem nördlichen Nachbarn schon seit fast drei Jahrzehnten. Der Konflikt reicht ins Jahr 1991 zurück, als die ehemalige jugoslawische Teilrepublik ihre Unabhängigkeit erklärte und für sich den Namen Mazedonien wählte. Aus Sicht Griechenlands ist der Name Mazedonien jedoch Teil des griechischen Nationalerbes und suggeriert einen Anspruch auf die nordgriechische Provinz gleichen Namens.

Athen blockierte mit seiner Haltung die Beitrittsgespräche Skopjes mit der Europäischen Union und der Nato-Militärallianz. Wegen des schwelenden Konflikts wird Mazedonien bei der UNO bis jetzt mit dem sperrigen Namen Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien (FYROM) geführt.

Im vergangenen Juni einigten sich beide Länder dann auf den Namen Nordmazedonien. Das Parlament in Skopje stimmte dem am 11. Januar zu. Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras, der am vergangenen Mittwoch die Vertrauensfrage im Parlament knapp gewann, ist zuversichtlich, dass sich auch in der Mazedonienfrage eine Mehrheit von mindestens 151 der 300 Abgeordneten finden wird. (dpa, AFP)