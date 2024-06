Grünen-Politiker nach Mord in Mannheim „Sicherheit und Verteidigung haben wir flächendeckend vernachlässigt“

Herr Wulff, haben Sie nach dem Mord an dem Polizisten in Mannheim den Gedanken gehabt, dass Sie das hätten sein können?

Auf jeden Fall. Der Kollege war ein Streifenpolizist, so haben wir fast alle mal angefangen. Es war kein Spezialeinsatz, es gab keine Vorbereitung, es war ganz normaler Polizeialltag. Diese Tat hätte jeden einzelnen Kollegen im ganzen Land treffen können.

Bevor Sie für die Grünen für das Europaparlament kandidierten, haben Sie als Polizist und BKA-Personenschützer gearbeitet. Wie geht man mit der Angst um, abends nicht nach Hause zu kommen?

Eine permanente Angst ist nicht da, sonst könnten wir diesen Job nicht machen. Als Polizist trifft man ganz am Anfang eine Entscheidung, meistens, wenn man das erste Mal eine Waffe in der Hand hat.

Jeder Kollege ist sich bewusst, was passieren kann. Was es wirklich bedeutet, erfährt man natürlich erst im realen Einsatz. Es ist aber nicht so, dass wir blauäugig in den Dienst gehen.

Zur Person Jan-Denis Wulff (31) ist Polizist, der zuletzt als BKA-Personenschützer hochrangige Politiker wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) oder den AfD-Politiker Alexander Gauland beschützte. Bei der Europawahl kandidiert der Sohn eines Lkw-Fahrers und einer Krankenschwester für die Grünen auf Listenplatz 18. Er vertritt die Grünen in Berlin-Lichtenberg.

Der Angriff in Mannheim galt eigentlich einem Politiker. In diesem Wahlkampf gibt es solche Meldungen fast täglich, die Gewaltbereitschaft steigt. Laden wir die Verantwortung für die Sicherheit zu einseitig bei der Polizei ab?

In Deutschland haben wir Sicherheit und Verteidigung in den vergangenen Jahrzehnten flächendeckend vernachlässigt. Wir dürfen nicht länger an der Infrastruktur sparen. Wir haben einen eklatanten Personalmangel in allen Sicherheitsbereichen.

Egal, wo ich als Polizist gearbeitet habe, egal, mit wem ich gesprochen habe: Alle Dienststellen sind unterbesetzt, alle machen Hunderte Überstunden, niemand hat eine Work-Life-Balance. Wir können nicht immer nur reagieren. Wir müssen endlich präventiv unsere Sicherheitsstruktur erweitern.

Reichen mehr Mittel allein? Für die Bekämpfung von islamistischem Extremismus sind sie zuletzt gestiegen. Trotzdem wächst die islamistische Szene in Deutschland.

Nur weil wir mehr Geld bekommen haben, heißt das nicht, dass die Mittel ausreichen. Beim Thema Islamismus wurden viele Referate erst in den vergangenen Jahren gegründet. Auch dort machen alle Beamte Überstunden.

Wenn wir den Extremismus wirklich bekämpfen wollen, müssen wir dafür aber in erster Linie in die Sicherheitsbehörden investieren. Jan-Denis Wulff

Bei dem Täter handelt es sich um einen Afghanen, dessen Asylantrag laut Medienberichten schon 2014 abgelehnt wurde. Lassen sich Politik und Behörden hier zu sehr auf der Nase herumtanzen?

Das kann ich im konkreten Fall nicht beurteilen. Klar ist, dass Asylverfahren schneller werden müssen; und wer am Ende des Verfahrens kein Bleiberecht hat, muss wieder ausreisen. Akten von Asylbewerbern liegen zu lange herum, es gibt auch zu wenig Personal für Rückführungen.

Gerade im Wahlkampf reden wir viel über das Thema Asyl, an den wirklichen Schrauben, einer ordentlichen personellen Ausstattung in den Kommunen und in den Ausländerämtern, will aber niemand drehen.

Daran ist ihre Partei nicht unbeteiligt. Den kleinen Verschärfungen im Rückführungsverbesserungsgesetz stimmten die Grünen nur unter größtem Druck zu. Agiert ihre Partei bei dem Thema zu naiv?

Nein. Die meisten Asylbewerber sind keine Straftäter, ihnen müssen wir die Möglichkeit geben, sich hier zu integrieren. Auf der anderen Seite müssen wir Extremisten verfolgen und das Recht schnell und klar durchsetzen.

Wenn wir den Extremismus wirklich bekämpfen wollen, müssen wir dafür aber in erster Linie in die Sicherheitsbehörden investieren. Sonst kommen die Gefährder immer wieder durch die Schlupflöcher, weil wir ihnen nicht genug Aufmerksamkeit schenken können.

SPD und FDP fordern, Abschiebungen nach Afghanistan jetzt wieder zu ermöglichen.

Es ist ein Reflex, den wir nach jedem Fall erleben. Aber was bedeutet es denn, wenn radikalisierte Straftäter nach Afghanistan zu den Taliban abgeschoben werden? Dazu müsste mit den Taliban ein Deal gemacht werden, der ihre Gewaltherrschaft anerkennt und finanziert.

Dazu kommt, dass Extremisten dort im Zweifel aufgepäppelt, versorgt und zurück nach Europa geschickt werden, wo sie wieder als Waffe eingesetzt werden. Für einen Extremisten, der bereit ist, zu morden, kann es nur einen Ort geben: ein Gefängnis.

Haben Sie Sorge, dass die AfD bei der Europawahl von der Tat in Mannheim profitieren könnte?

Die AfD versucht immer, solche Taten zu instrumentalisieren. Wir dürfen nicht in die Falle tappen, die Terror und Extremismus uns stellen. Sie wollen uns spalten. Sie wollen uns einreden, dass verschiedene Nationalitäten, Religionen und Kulturen nicht friedlich nebeneinander leben können.

Dabei hat Europa genau das Gegenteil bewiesen. Wir Grüne kämpfen weiter an der Seite der demokratischen Mehrheit in diesem Land, die für den Zusammenhalt steht.