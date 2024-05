„Ich ertrage diese Demos nicht“ : Nouripour fordert Verbot von „Muslim Interaktiv“ und Islamisten-Versammlung am Samstag

Einmal mehr will die Gruppe „Muslim Interaktiv“ am Samstag in Hamburg Islamisten auf die Straße bringen. Der Co-Parteichef der Grünen, Omid Nouripour, findet deutliche Worte.