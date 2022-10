„Ihr könnt euch auf Deutschland verlassen“ Was Steinmeiers Ukraine-Besuch gerade jetzt bewirken soll

Etwas müde sieht der Bundespräsident aus, als er am Dienstag morgen aus dem Zug in Kiew steigt. Doch für Frank-Walter Steinmeier dürfte bei der Ankunft auch Erleichterung darüber mitschwingen, dass er es endlich in die Ukraine geschafft hat. Ihm sei es wichtig, sagt der Bundespräsident, gerade „in dieser Phase der Luftangriffe mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern ein Zeichen der Solidarität“ zu senden, sagt er.

Eigentlich war Steinmeiers Reise für vergangene Woche angesetzt gewesen. Wegen dringlicher Warnungen etwa vom Bundeskriminalamt, der Bundespolizei oder dem Auswärtigen Amt, so hieß es, sei diese dann noch einmal verschoben worden. Die CDU nutzte die Gelegenheit, echauffierte sich über eine „Angsthasen-Absage“ Steinmeiers und eine „internationale Vollblamage“ für Deutschland. Dabei könnte die Verschiebung auch dazu beigetragen haben, dass Steinmeiers Reisepläne in dieser Woche geheim bleiben konnten.

Nun jedenfalls ist Steinmeier hier, steht am Kiewer Bahnhof, im Rücken einer der blauen Züge, die schon so viele deutsche Politiker zuverlässig in die Ukraine gebracht haben. „Ihr könnt Euch auf Deutschland verlassen! Wir werden die Ukraine weiter unterstützen: militärisch, politisch, finanziell und humanitär“, verspricht er. Er weiß: Vielen Ukrainern droht ein eisiger und dunkler Winter, wenn die durch die russischen Angriffe zerstörte Energieinfrastruktur nicht schnell wieder aufgebaut werden kann.

Für Steinmeier war es ein weiter Weg nach Kiew – auch im übertragenen Sinn. Der Bundespräsident wird in der Ukraine kritisch gesehen. Ihm wird vor allem seine russlandfreundliche Politik als Außenminister angekreidet. Er habe osteuropäische Warnungen vor einer Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen überhört.

Steinmeier gestand Fehler ein

Im April dieses Jahres gestand Steinmeier Irrtümer in Bezug auf Russland ein. „Meine Einschätzung war, dass Wladimir Putin nicht den kompletten wirtschaftlichen, politischen und moralischen Ruin seines Landes für seinen imperialen Wahn in Kauf nehmen würde“, sagte er vor Journalisten. Sein Festhalten an Nord Stream 2 sei ein Fehler gewesen. Man sei auch gescheitert mit dem Ansatz, Russland in eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur einzubeziehen. Es war ein bemerkenswertes Eingeständnis.

Als Steinmeier im April zu Besuch in Polen war, wollte er mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda in die Ukraine reisen. Doch daraus wurde nichts. Er habe zur Kenntnis nehmen müssen, dass sein Besuch offenbar „in Kiew nicht gewünscht“ sei, sagte er damals enttäuscht. Die de facto Ausladung wurde in Berlin als starker Affront wahrgenommen, zumal Deutschland viel tut um die Ukraine zu unterstützen.

Es folgten mehrere Gespräche zwischen Berlin und Kiew. Dass es nun am Ende doch noch mit der Reise geklappt hat, ist für beide Länder ein wichtiges Zeichen. Es soll, so heißt es aus Steinmeiers Umfeld, ein Signal des Schulterschlusses sein. Eine Geschichte der Aussöhnung zwischen zwei Präsidenten.

Steinmeiers Reise soll aber auch eine Botschaft ins eigene Land senden. Steinmeier hatte zu Beginn des Krieges gesagt, dass die Unterstützung für die Ukraine ein Marathon sei. Mittlerweile sind die Auswirkungen des Krieges in Form hoher Energiepreise und Inflation auch in Deutschland zu spüren. Bei montäglichen Demonstrationen wird die Forderung laut, die Pipeline Nord Stream 2 aufzumachen und sich aus dem Krieg herauszuhalten.

Gespräche im Luftschutzbunker

Der Bundespräsident hat das Gefühl, die Politik müsse stärker erklären, warum es weiter wichtig ist, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht. „Bei allen Härten und Lasten, die der Krieg auch für uns in Deutschland mit sich bringt: Sehen wir einen Moment lang durch die Augen der Ukrainer, dann wissen wir, dass sie unsere volle Solidarität und Unterstützung brauchen – solange es nötig ist“, sagt er am Bahnhof. An diesem Freitag will Steinmeier im Schloss Bellevue eine große Rede zur Lage der Nation halten, bei dem diese Botschaft wohl noch einmal vertiefen wird.

Teil der Reise in die Ukraine ist auch eine Fahrt in das nord-ukrainische Städtchen Korjukiwka, das zu Beginn des Angriffskrieges von russischen Truppen besetzt war. Die Stadt wurde zwar befreit, leidet aber unter zerstörter Infrastruktur und Versorgungsengpässen. Steinmeier hatte die Stadt schon einmal vor Beginn des Krieges besucht.

Damals hatte sich der dortige Bürgermeister eine Städtepartnerschaft gewünscht. Nun brachte Steinmeier die Zusage der Waldkirch im Breisgau für eine Partnerschaft mit. Die Gespräche mit Anwohnern führte der Bundespräsident wegen eines Luftalarms in einem Luftschutzkeller.

Anschließend sollte Steinmeier in Kiew Präsident Wolodymyr Selenskyj treffen, ein gemeinsames Statement der beiden war geplant. Teil der Gespräche sollte auch die Beseitigung der Kriegsschäden sein. Hier sieht Steinmeier für Deutschland in der Unterstützung eine führende Rolle.

Steinmeier und Selenskyj wollen auch zu neuen Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und der Ukraine aufrufen. Einen Vorstoß für eine Initiative zu Friedensverhandlungen dagegen sollte es, wie es hieß, von Steinmeier nicht geben. Dafür sieht man in Berlin angesichts der massiven russischen Angriffe auch auf zivile Ziele derzeit keine Grundlage.

