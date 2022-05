Oleksiy Arestovych, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyj , geht davon aus, dass „hunderte“ Russen in der Ukraine gegen Putins Truppen kämpfen. „Leute in ganz Russland erheben sich zum Kampf“, sagte er in einem Interview auf dem Youtube-Kanal „Feigin Live“. Darunter sollen auch Mitglieder der Legion „Freiheit Russlands“ sein. Sie besteht aus Überläufern der russischen Streitkräfte.

Es handele sich dabei um einen „selbst organisierten Prozess“. Arestovych betonte: „Wir steuern das nicht.“ Die Russen würden damit einiges riskieren, sagte er. Er habe ihnen gesagt: „Entweder fallt ihr auf dem Schlachtfeld, weil ihr in die gefährlichsten Kampfzonen wollt. Oder ihr werdet euer Leben lang verfolgt. Ihr riskiert das Leben eurer Angehörigen.“

Interessant: Die Überläufer seien nicht nur in der Ukraine aktiv, sondern auch in Russland selbst. Das könnte auch die steigende Zahl von Sabotageakten auf russischem Gebiet gegen militärisch wichtige Einrichtungen erklären.

In der Grenzregion Belgorod brach am Sonntag ein Feuer in einer zum Verteidigungsministerium gehörenden Anlage aus. In der ebenfalls an die Ukraine grenzenden Region Kursk sprach der Gouverneur Roman Starowojt nach dem Einsturz einer für den Güterverkehr genutzten Bahnstrecke auf der Höhe einer Brücke von "Sabotage". (Tsp)