Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier, hat mit einer Aussage zum Erwerb einer Waffe aus einem möglicherweise rechtsradikalen Umfeld für Irritationen ausgelöst. Der CDU-Politiker und Jäger wich auf einer Presskonferenz der Frage aus, ob er eine Waffe bei einer Person mit möglicher Nähe zur Gruppe „Nordkreuz“ gekauft habe. Er betonte, das falle in seinen „Privatbereich“, dazu könne man ihn gerne privat anfragen. Allerdings bleibe privat auch in Zukunft privat. In Schwerin wurde erwartet, dass sich der Innenminister im Verlauf des Freitags schriftlich zu den Vorwürfen äußert.

Der „Ostsee-Zeitung“ sagte der 65-jährige Caffier, er habe weder eine dienstliche Waffe erhalten, noch habe er eine dienstliche Schießausbildung erhalten. Der Rest gehe die Öffentlichkeit nichts an. Bei der besagten Person soll es sich um den Betreiber einer Schießanlage handeln, auf der Spezialeinheiten der Landespolizei trainiert hatten, darunter auch frühere Beamte, die der Gruppe „Nordkreuz“ zugeordnet werden.

„Nordkreuz“ war seit 2016 aktiv ist und bereitete sich auf den Krisenfall, den „Tag X“, den von ihnen erwarteten Zusammenbruch der staatlichen Ordnung durch eine Flüchtlingswelle oder islamistische Anschläge und die anschließende Ermordung politischer Gegner. Teils kalkulierten sie dabei auch den Einsatz von Schusswaffen ein. Bei Mitgliedern wurden auch Chats mit rechtsradikalem Inhalt gefunden.

2017 flog die Gruppe auf. Die Ermittlungen des Generalbundesanwalts laufen noch, erklärte Caffier.

Dem Verfassungsschutz zufolge stammten die meisten Personen der Chat-Gruppe aus dem Umfeld von Bundeswehr und Polizei, hieß es. Darunter seien mehrere ehemalige sowie ein aktives Mitglied des Spezialeinsatzkommandos (SEK) des Landeskriminalamtes (LKA) Mecklenburg-Vorpommern. Alle Mitglieder von „Nordkreuz“ hätten Zugang zu Waffen, verfügten über Zehntausende Schuss Munition und seien geübte Schützen.

Einen ehemaligen SEK-Beamten aus der Gruppe hat das Landgericht Schwering zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Er soll rechtsextremes Gedankengut verbreitet sowie Waffen und Munition gehortet haben. Ermittler entdeckten bei ihm mehr als 50.000 Schuss Munition, die zum Teil aus Beständen von Polizei und Bundeswehr stammten. (Tsp)