Es war der Morgen nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Für die AfD gab es angesichts von Ergebnissen jenseits der 20-Prozent-Marke Anlass zum Feiern. Auch Parteichef Jörg Meuthen war guter Dinge. Doch auf die Frage, wie denn die AfD im Westen ähnliche Wahlergebnisse wie im Osten erreichen wolle, musste er zugeben: „Es wird schwer sein, in diese Höhen vorzudringen.“ Aber: „Bei einem ökonomischen Abrutschen in eine Rezession würde uns das neue Möglichkeiten auch im Westen eröffnen.“

Die Führungsspitze der AfD treibt schon länger die Frage um, wie die Partei wieder wachsen kann. Führende Funktionäre glauben, dass die Partei ein Plateau erreicht hat. Im Osten auf hohem Niveau, in bundesweiten Umfragen bei 13 bis 15 Prozent und im Westen niedriger. In NRW, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, kommt sie derzeit nur noch auf sieben Prozent. Davon lenkten die Erfolge im Osten ab, doch nun drängt die Frage bei den Rechtspopulisten wieder in den Mittelpunkt.

Dem Tagesspiegel liegt ein internes Strategiepapier des AfD-Bundesvorstandes vor, das zeigt, wie die Partei versuchen könnte voranzukommen. Der hochtrabende Titel: „Strategie 2019 bis 2025: Die AfD auf dem Weg zur Volkspartei“. Verfasst hat das 72-seitige Dokument zu einem Großteil der AfD-Parteivize und Berliner Landeschef Georg Pazderski. Beschlossen hat es der AfD-Bundesvorstand diesen Sommer mit deutlicher Mehrheit – auch wenn damals einige Vorstandsmitglieder bezweifelten, dass es sinnvoll ist, eine Strategie bis so weit in die Zukunft festzulegen. Mittlerweile sind einige Punkte in der Umsetzung.

„Rhetorische Querschläger, Hasstiraden und sinnlose Provokationen“

„Wir haben einen Wählerdeckel, eine gläserne Decke – und müssen überlegen, wie wir die durchstoßen können“, sagt Georg Pazderski auf Nachfrage zu dem Papier. Als eine zentrale Schwäche der AfD wird in dem Dokument das eigene Image benannt. Unter Wählern sei die Ansicht weitverbreitet, „dass sich die AfD nicht ausreichend vom rechten politischen Rand abgrenzt.“ Dass das mit dem Verhalten der AfD zusammenhängt, muss das Papier einräumen. Zu der Wahrnehmung trügen „unbedachte, missverständliche und ambivalente, teils aber auch bewusst platzierte Äußerungen“ bei, die die AfD in die negativen Schlagzeilen brächten. Äußerungen zur deutschen Geschichte, über Minderheiten oder politische Gegner müssten sorgsam abgewogen werden. „Rhetorische Querschläger, Hasstiraden und sinnlose Provokationen“ passten nicht zum Ziel der AfD, Volkspartei zu werden.

Weiterhin erforderlich seien dagegen gut durchdachte und strategisch geplante Provokationen. Das erinnert an ein Strategiepapier, das Pazderski 2016 im Hinblick auf die Bundestagswahl verfasst hatte. Darin hieß es: Mit „sorgfältig geplanten Provokationen“ wolle man die anderen Parteien zu nervösen und unfairen Reaktionen verleiten.

Das im neuen Papier anvisierte Ziel ist nun: ein bürgerliches Image. Um tatsächlichen Radikalismus in der AfD geht es nicht. Ebenfalls unerwähnt bleibt in dem dazu gehörigen Kapitel, dass der Verfassungsschutz die AfD seit Anfang des Jahres als „Prüffall“ führt und den radikalen „Flügel“ sowie die „Junge Alternative“ als „Verdachtsfall“, weil es Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen gibt. Sollte der Verfassungsschutz entscheiden, die AfD in Gänze zu beobachten, wäre das Streben nach einem bürgerlichen Erscheinungsbild Makulatur.

Kleingärten, Handwerkskammern, Bürgergruppen

Ansetzen will die AfD bei der Verankerung in der Gesellschaft. „Ähnlich wie es der 68er-Bewegung um einen ,Marsch durch die Institutionen‘ ging, muss es auch der AfD um den ,Marsch durch die Organisationen‘ gehen“, heißt es in dem Papier. Infrage kämen Organisationen mit einer bundesweiten Reichweite und hoher Mitgliederzahl, soweit sie politisch nicht zu weit links stünden, sowie kleinere Organisationen mit einem Thema, das besonders AfD-affin sei. Man müsse gezielt Mitglieder werben, die sich erfolgreich in der Bürgergesellschaft engagierten. Um in Städten stärker zu werden, müsse die AfD präsent sein in den Organisationen, die „eine Großstadt zusammenhalten, von den Kleingärten über die Handwerkskammern bis zu Bürgergruppen gegen die Verwahrlosung von Stadtteilen und Sportvereinen“.

In Vereinen und Gewerkschaften Fuß zu fassen, versucht die AfD schon seit einiger Zeit. DGB-Chef Rainer Hoffmann zeigte sich besorgt über die hohe Zustimmung von Gewerkschaftsmitgliedern zur AfD. Einer Auswertung des DGB zufolge hatte bei den Landtagswahlen in Sachsen ein Drittel der männlichen Gewerkschaftsmitglieder seine Stimme der AfD gegeben, in Brandenburg war es mehr als ein Viertel. Anfang 2018 gab es außerdem Aufregung, weil rechte Kandidaten bei den anstehenden Wahlen in die Betriebsräte strebten. Bekannt sind ähnliche Strategien von der NPD, die etwa versuchte, Sportvereine, die Freiwillige Feuerwehr oder das Technische Hilfswerk zu unterlaufen.

Als eine weitere strategische Herausforderung identifiziert das Strategiepapier den Kampf um die Meinungs- und Deutungshoheit. Die Rede ist von einer „kulturellen Hegemonie“ der Grünen. „Es ging der 68er-Generation eben nie nur um den ,Marsch durch die Institutionen‘, sondern auch immer um den ,Marsch in die Köpfe‘.“ Wenn die AfD wachsen wolle, müsse auch sie immer wieder versuchen, Begriffe zu bilden und Meinungskampagnen zu initiieren. In der Vergangenheit sei es bereits gelungen, Begriffe wie „Altparteien“ oder „Grenzöffnung“ zu verbreiten. Als Aufgabe notiert wird die Bildung einer „bundesweit einsetzbaren“ Social-Media-Taskforce, die für Wahlkämpfe zur Verfügung stünde.

Und noch ein Ziel wird in dem Papier formuliert - allem Gerede von den „Altparteien“ zum Trotz: Vertrauen bei politischen Partnern aufzubauen durch die Tolerierung einer Minderheitsregierung. Angeboten hatte das nach der Wahl in Thüringen bereits der Rechtsaußen Björn Höcke dem dortigen CDU-Chef Mike Mohring – allerdings ohne Erfolg.