Kanzler hatte „nur sehr leichte Symptome“ Scholz überwindet Corona-Infektion – und fährt bald in Urlaub

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat seine Corona-Infektion überwunden. Der Kanzler sei am Mittwoch negativ auf das Virus getestet worden, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. Dies sei „eine gute Nachricht, die sicherlich alle erfreut und erleichtern wird“, fügte er hinzu.

Der Kanzler habe „die ganze Zeit nur sehr leichte Symptome“ gehabt. Wegen der Infektion hatte Scholz öffentlichen Termine abgesagt.

Am Montag hatte Scholz bekannt gegeben, dass er positiv getestet wurde. Unter anderem wurde ein für Dienstag geplanter Besuch des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico in Berlin deswegen abgesagt. Zur letzten Kabinettssitzung des Jahres schaltete sich Scholz am Mittwochvormittag noch telefonisch zu. Kurz danach gab es Entwarnung.

Wie Hebestreit weiter mitteilte, will der Kanzler gemeinsam mit seiner Frau Britta Ernst über die Feiertage eine Urlaubsreise antreten - wohin genau, werde erst nach der Rückkehr mitgeteilt. Der Kanzler werde aber „pünktlich zur Neujahrsansprache wieder in Berlin zurück sein“, beteuerte der Regierungssprecher. (AFP, dpa)