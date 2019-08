Nach der Berichterstattung des Tagesspiegel über die Lücken im deutschen Mobilfunknetz haben Netzpolitiker der Grünen und der Linkspartei die Bundesregierung scharf kritisiert. Um den Mobilfunk-Ausbau in Deutschland stehe es „dramatisch schlecht“, konstatiert auch Konstantin von Notz, der Vize-Fraktionschef der Grünen. Das sei „exemplarisch für das Versagen der großen Koalitionen in der Digitalpolitik“, sagte der Netzspezialist dem Tagesspiegel.

Deutschland verliere nicht nur international den Anschluss, auch „ohnehin strukturschwache Regionen werden weiter abgehängt“, sagte von Notz. Gerade die CSU, die versprochen habe, das Stadt-Land-Gefälle auszugleichen, sei „damit krachend gescheitert“. Die Bundesregierung habe bisher nicht verstanden, dass der Ausbau von breitbandigem Internet und Mobilfunk heute „eine zentrale Frage der Daseinsvorsorge“ sei. Jetzt verpflichte sie die Anbieter erneut auf den Ausbau in den Ballungsgebieten und wiederhole damit ihren alten Fehler. „Das alles ist nicht nur schlecht für die Menschen auf dem Land, sondern auch verheerend für den Wirtschaftsstandort Deutschland.“

Seine Kollegin in der Linksfraktion, die Digitalfachfrau Anke Domscheit-Berg, nimmt sich auch die Betreiber vor: Die fänden „immer neue Ausreden“ für ihr Versagen.

Aber auch die Bundesregierung habe seit Jahren keine Mobilfunkstrategie, obwohl die Probleme längst bekannt seien. Effektiv wäre, so Domscheit-Berg, eine regionale Lizenzversteigerung, „bei der ein Anbieter den Zuschlag bekommt, aber dafür 100 Prozent der Fläche versorgen muss”. Das müsse verbunden werden mit regionalem Roaming oder Infrastruktursharing, damit auch die Kundschaft anderer Anbieter das Netz nutzen könne. Domscheit-Berg: „Dann würden nicht drei Masten von drei Anbietern in attraktiven Gegenden nebeneinandergestellt und für die Dörfer reichen dann die Investitionsmittel nicht mehr, sondern knappe Ressourcen würden effizient und flächendeckend eingesetzt.“ Ihrer Meinung nach muss regionales Roaming Teil des Telekommunikationsgesetzes werden, die Bundesnetzagentur „klüger regulieren und einen noch stärkeren Fokus auf eine gemeinwohlorientierte Flächenversorgung legen”.

Deutschland liegt international nur auf Platz 54

Eine Analyse der Londoner Firma „Opensignal“ hatte ergeben, dass deutsche Smartphone-Nutzer mit LTE-Vertrag in durchschnittlich nur 77 Prozent der Zeit wirklich Zugang zum LTE-Netz. Dieses macht es möglich, im Internet zu surfen, Musik online zu hören oder Filme zu gucken. Im Vergleich von 87 Ländern landet Deutschland damit auf Platz 54 zwischen dem Senegal und Marokko.

Regional zeigten sich in Deutschland große Unterschiede: Während sich Nutzer in manchen Landkreisen über hohe Verfügbarkeit freuen können, ist das Handy etwa im baden-württembergischen Sigmaringen in nicht einmal der Hälfte der Zeit im LTE-Netz (45,21 Prozent). Dabei geben die Betreiber mehr als 90 Prozent Abdeckung an. Branchenexperte. Torsten Gerpott von der Universität Duisburg-Essen nennt die Ergebnisse „ein Armutszeugnis für die Republik“.

Im Vergleich steht Berlin noch relativ gut da. Zu 84 Prozent der Zeit haben die Nutzer eine LTE-Verbindung. Allerdings klafft ausgerechnet in der Mitte der Hauptstadt ein Funkloch: Hier haben Nutzer in 20 Prozent der Zeit kein LTE-Netz.

Infrastrukturminister Scheuer verspricht neue „Gesamtstrategie“

Die Kritik an den Missständen hat jetzt auch Bundesinfrastrukturminister Andreas Scheuer (CSU) erreicht. Sein Haus appelliert zwar weiter an die Verantwortung der privaten Netzbetreiber – dort, wo der Markt versage, könne der Staat aber eingreifen. Nun verspricht der Minister, den Mobilfunkausbau in schlecht versorgten ländlichen Regionen mit eigenen Maßnahmen voranzubringen.

Teil einer „Gesamtstrategie“ sollen demnach schnellere Genehmigungs- und Ausbauprozesse sein, wie das Ministerium dem Tagesspiegel mitteilte. Als Standorte für Sendeanlagen sollen öffentliche Grundstücke bereitgestellt werden. Das Paket werde derzeit erarbeitet und solle in den nächsten Wochen in die Abstimmung in der Bundesregierung gehen, hieß es.

Ziel sei es jetzt, verbliebene weiße Flecken zu beseitigen, erklärte das Ministerium. Dafür soll die Strategie über bisherige Auflagen und Zusagen der Anbieter hinausgehen. Konkret ist insbesondere geplant, die Mobilfunkversorgung in Zügen zu verbessern. Dafür sind von Herbst an 50 Millionen Euro als Förderung vorgesehen.