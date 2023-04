Klima-Podcast Gradmesser #70 Hauptsache zu langsam: So bremst die fossile Lobby in Deutschland Klimaschutz aus

Auch wenn FDP-Chef Christian Lindner Wind- und Sonnenenergie nach Russlands Angriff auf die Ukraine zu „Freiheitsenergien“ erklärt hat: Praktisch geht der Abschied von Öl und Gas in Deutschland nur sehr langsam und unter lautem Protest von sich.

Hören Sie die aktuelle Episode hier im Player* oder bei Spotify, Apple, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Für die Darstellung des Podcasts aktivieren Sie bitte „externe Inhalte“.

Aktuelles Beispiel: Das Gebäudeenergiegesetz und das geplante Verbot neuer Öl- und Gasheizungen. Festgelegt hat es die Ampel bereits im Koalitionsvertrag, der Koalitionsausschuss hat es nach Russlands Angriff auf die Ukraine auf ein früheres Datum vorgezogen – und seit Wochen machen vor allem FDP-Politiker, aber auch Sozialdemokraten massiv Stimmung dagegen.

Das liegt – auch – am Einfluss der fossilen Lobby, davon ist Christina Deckwirth von Lobbycontrol überzeugt. Im Podcast spricht sie darüber, wer eigentlich hinter der fossilen Lobby steckt, wo sie politisch gerade Klimaschutz bremst, und warum sie so erfolgreich ist. Außerdem geht es um enge Verbindungen zwischen Parteipolitikern und Lobbyorganisationen und darum, wie sich das Ungleichgewicht auflösen ließe (ca ab Min. 6:20). (Hier geht es zur Lobbycontrol-Studie „Pipelines in die Politik“.)

Außerdem in dieser Folge: Anknüpfend an die Zeit-Recherche zu Mathias Döpfner ordnet der Hamburger Journalismus-Professor Volker Lilienthal ein, ob es Folgen hat, wenn der Springer-Chef den Klimawandel gut findet (ca. ab Min. 2:50). Und Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima geht im Anschluss an die vergangene Gradmesser-Folge zum Solaren Geo Engineering noch einmal intensiver auf die Risiken der Technologie ein (ca. ab Min. 24:50).

Der nächste Gradmesser erscheint am Freitag, den 5. Mai. Wenn Sie wollen, schreiben Sie gerne in der Zwischenzeit an gradmesser@tagesspiegel.de, welche Fragen Sie besonders umtreiben, und die wir im Podcast beantworten können.

Folge 69 mit Klimaökonom Gernot Wagner

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 68 mit Wirtschaftsweiser Veronika Grimm

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 67 mit Geophysikerin Susanne Buiter

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 66 mit Energieökonom Andreas Löschel

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 65 mit Klimaphysikerin Brigitte Knopf

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 64 mit Physikerin und Philosophin Friederike Otto