Klima-Podcast Gradmesser Warum setzen wir unsere Klima-Ziele nicht um?

Die Welt soll sich nicht mehr als um 1,5-Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung erwärmen, doch aktuell führen uns die weltweiten Emissionen hinein in eine 2,8-Grad wärmere Zukunft. Dass das Ziel des Pariser Klimaabkommens heute nicht mehr plausibel ist, liegt aber nicht an mangelnder Technik. Der Hamburg Climate Futures Outlook 2023 zeigt: Entscheidend für das Einhalten der Pariser Ziele ist der soziale Wandel. Und der reicht bisher dafür nicht aus.

Hören Sie die aktuelle Episode hier im Player* oder bei Spotify, Apple, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Anita Engels, Soziologieprofessorin an der Uni Hamburg und Sprecherin des Excellenzclusters CLICCS erklärt im Podcast, warum wir beim Klimaschutz sehr viel schlechter sind, als wir denken, und was es braucht, damit sich eine Gesellschaft verändert. Engels sagt auch, warum gerade dieses Jahrzehnt entscheidend für unsere Klimazukunft ist, und warum sie zwar nicht alle Aussagen der „Letzten Generation“ teilen würde, die Aktvist:innen hier aber einen wichtigen Punkt machen.

Cornelia Huth, Ökotrophologin und Mitglied bei „Scientist Rebellion“, steht gerade in München wegen einer Straßenblockade vor Gericht. Sie glaubt, Vorlesungen und Aufklärungsgespräche reichen nicht aus für genügend Klimaschutz.

Sinan Recber vom Tagesspiegel Background Energie und Klima hat beim Petersberger Klimadialog in Berlin dem designierten Präsidenten der nächsten Weltklimakonferenz in Dubai, Sultan Ahmed Al Jaber zugehört. Der hat bei seiner Rede wenig Interesse am Ausstieg auf fossilen Energien gezeigt.

Der nächste Gradmesser erscheint am Freitag, den 19. Mai.