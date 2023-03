Klimaschutz „Letzte Generation“ erwägt offenbar Gründung einer eigenen Partei

Die Klimaaktivisten der „Letzte Generation“ erwägen offenbar die Gründung einer eigenen Partei. Das berichtet die „Welt“ unter Berufung auf Aufnahmen aus einer Videokonferenz von Klimaschutzgruppen aus verschiedenen Ländern.

Angesprochen auf ihre Pläne habe darin die Vertreterin der „Letzten Generation“, Caris Connell, gesagt: „Jetzt bemühen wir uns, eine politische Partei zu gründen.“ Der Name sei noch nicht klar, „Letzte Generation“ solle es nicht sein, „sondern irgendetwas anderes“.

Auf Anfrage äußerten sich Aktivisten der Gruppe bislang nicht zu den möglichen Plänen. Zuletzt hatte die „Letzte Generation“ Schlagzeilen gemacht, weil sie der Politik einen Deal angeboten hatte: Sie werde ihre Proteste stoppen und aufhören, sich an Autobahnen festzukleben, wenn die Bundesregierung auf ihre Forderungen eingeht.

Funktioniert hatte das Modell zuerst in Hannover. Der dortige Bürgermeister Belit Onay (Grüne) war auf das Angebot der „Letzten Generation“ eingegangen und hatte ihre Forderungen öffentlich unterstützt, darunter einen „Gesellschaftsrat“, ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit. Nun hat die Stadt wieder Ruhe vor den „Klimaklebern“. Marburg und Tübingen folgten. Auch für Greifswald kündigte die Gruppe nach Zusagen der Stadtoberen einen Verzicht auf Proteste an. Andere Städte wie Berlin wiesen das Angebot zurück. In Teilen der Politik wurde das Vorgehen der „Letzten Generation“ als Versuch gewertet, den Staat zu erpressen.

In der Videoschalte begründeten die Aktivistinnen laut „Welt“ den angedachten Schritt einer Pateigründung: Parteien seien im deutschen Recht sehr gut gestellt. Die Aktivisten versprächen sich offenbar, noch effektiver Spendeneinnahmen generieren zu können.

