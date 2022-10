Moderate, Christdemokraten und Liberale Einigung auf neue Regierung in Schweden – unterstützt durch Rechtspopulisten

Schwedens Wahlsieger haben sich auf eine neue Regierung geeinigt, die erstmals auch von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten unterstützt wird. Wie der Chef der konservativen Moderaten, Ulf Kristersson, am Freitag mitteilte, vereinbarten seine Partei, die Christdemokraten und die Liberalen, „eine Regierung zu bilden und mit den Schwedendemokraten im Parlament zusammenarbeiten“.

Formal wäre das eine Minderheitsregierung, was in Schweden üblich ist. Für Empörung sorgt im In- und Ausland allerdings, dass sich Kristersson von den Rechtspopulisten dulden lässt.

Kristersson führte das rechte Lager in der Parlamentswahl im September zum Sieg, wenngleich dieser äußert knapp ausfiel. Mit 49,6 Prozent der Stimmen hatte der Block nur deshalb gewonnen, weil die Schwedendemokraten mit fast 20,6 Prozent überraschend gut abschnitten.

Dass die Schwedendemokraten dennoch keinen Ministerposten erhalten, hatte zuvor bereits „Dagens Nyheter“, eine der größten Tageszeitungen in Schweden, berichtet. Demnach hätten die Schwedendemokraten auf andere Weise ihren Einfluss geltend machen können, gerade in der Einwanderungspolitik.

Im traditionell konsensorientierten, sozialliberalen Schweden wuchs in den letzten Jahren der Unmut: Das Land hat eine der höchsten Mordraten Europas, in den Vorstädten gehören Schusswaffen unter Banden, die oft aus dem Nahen Osten stammen, vielerorts dazu. Vielfach wurde über Gruppenvergewaltigungen durch Einwanderer berichtet.

Doch der Druck der ebenfalls zum künftigen Regierungsblock gehörenden Liberalen auf Kristersson war offenbar groß, die Schwedendemokraten nur mittelbar zu beteiligen. Dabei eroberten die Rechtspopulisten im September 73 Sitze, die Partei des künftigen Regierungschef, die Moderaten, dagegen 68.

Wahrscheinlich wird der Reichstag in Stockholm am Montag nun Ulf Kristersson zum Premierminister wählen. Absehbar dürfte Schweden ein gespaltenes Land bleiben. Im neuen Parlament sitzen 176 Abgeordnete der künftigen Regierung 173 Vertretern der Opposition gegenüber.

Der von der sozialdemokratischen Noch-Ministerpräsidentin Magdalena Andersson geführte linke Block erreichte bei der Wahl 48,9 Prozent der Stimmen. Die Sozialdemokraten wurden mit 30,3 Prozent sogar stärkste Einzelpartei und damit deutlich erfolgreicher als die deutsche SPD in den letzten Jahren.

Bislang führte Ministerpräsidentin Andersson eine Minderheitsregierung, die vom einst bäuerlichen Zentrum, der Linkspartei und den Grünen gestützt wurde.

