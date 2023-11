Kurden-Frage, Israel, Länderspiel Warum Erdogans Berlin-Besuch so heikel wird

Tausende Beamte sind im Einsatz, wenn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag in Berlin landet. Es geht dann, neben der üblichen Sicherheit von Staatsgästen, vor allem darum, Auseinandersetzungen zwischen türkischen Rechten und kurdischen Linken zu verhindern. Am Samstag, wenn Erdogan planmäßig noch in Berlin weilt, wird in der City gegen das Verbot der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) demonstriert.

Zudem ist ein pro-palästinensischer Aufzug geplant – bundesweit hatten türkische Rechte schon in den letzten Wochen an Gaza-Kundgebungen teilgenommen. Darüber hinaus sind Erdogans Anhänger sowie die rechtsextremen, militanten Grauen Wölfe wegen des Länderspiels Deutschland-Türkei unterwegs, über das zu reden sein wird.

Antrag auf PKK-Legalisierung

Um Kurden-Frage könnte es – neben Israel, Schwedens Nato-Beitritt und Flüchtlingskrise – in Erdogans Gesprächen mit Kanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (beide SPD) gehen. Denn im Bundesinnenministerium wird derzeit über einen von deutschen Anwälten eingereichten Antrag beraten, das 30 Jahre alte PKK-Verbot aufzuheben. Die Anhänger der Partei verübten in Deutschland keine Straftaten mehr, erklärten die Antragsteller, auch ihre Ziele hätten sich geändert: Statt Sezession fordere die PKK für den kurdischen Südosten der Türkei eine Autonomie.

Fahne der Arbeiterpartei Kurdistans auf einem Dach in Berlin. © REUTERS/ CHRISTIAN MANG

Intern bekannt ist, dass sich türkische Vertreter in Zwiegesprächen mit Deutschen darüber verärgert zeigten. Dabei wird das PKK-Verbot kaum irgendwo in Europa so streng gehandhabt wie in Deutschland. Belgiens oberstes Gericht etwa entschied 2020, die PKK sei keine Terrororganisation, sondern eine Konfliktpartei im Sinne des Völkerrechts. In vielen EU-Staaten werden PKK-Symbole nicht eingezogen, wenn sie auf friedlichen Veranstaltungen gezeigt werden. Wer hierzulande für die PKK wirbt, dem droht Haft.

Ankaras Geheimdienst „ungeniert“ aktiv

Ein hoher Sicherheitsbeamter sagte dem Tagesspiegel, dass Ankaras Nachrichtendienst unter Einwanderern aus der Türkei und Nahost und innerhalb deutscher Einrichtungen „so ungeniert wie eh und je“ agiere. Der relative Wert des türkischen Staates im internationalen Gefüge sei trotz der schlechten Bilanz der islamischen AKP-Regierung gestiegen. Angesichts diverser Flüchtlingskrisen und der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten brauche der Westen eine stabile Türkei.

Mit dem Kampf gegen die PKK begründet Erdogan die steten Angriffe seiner Armee auf die kurdischen Autonomieregionen in Irak und insbesondere Syrien. Nordsyriens kurdische YPG-Streitkräfte waren die Hauptkraft im Kampf gegen den „Islamischen Staat“.

Erdogan für Nato relevant

Die Hamas wiederum gilt als palästinensischer Ableger der Muslimbrüder, die den vergleichsweise säkularen Kurden im Syrien-Krieg feindlich gegenüber standen. Erdogan adelte die Hamas, deren Vertreter in der Türkei offen agieren, nach dem Oktober-Massaker an 1200 jüdischen Israelis also „Befreiungsorganisation“. Ein „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ sei dagegen Israels Reaktion.

Schwieriger Gast: Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, kommt am Freitag nach Berlin. © picture alliance/dpa/Turkish Presidency/-

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte kürzlich, er sehen in Erdogans Nähe zu den Islamfaschisten in Gaza kein Problem für das Militärbündnis. Spekulationen, dies hänge mit der ausstehenden Ratifizierung des Nato-Beitritts Schwedens durch die Türkei zusammenhängen, wies Stoltenberg zurück. Erdogan forderte von Stockholm immer wieder ein härteres Vorgehen gegen die kurdische Autonomiebewegung.

Erdogan zum Fußball-Länderspiel ins Stadion?

Der Deutschland-Besuch erfolgt auf Einladung von Kanzler Scholz nach der Wiederwahl Erdogans im Mai. Ob beide zusammen vor die Presse treten, ist offen. Erdogans Israel-Position sei absurd, sagte Scholz. Ein gemeinsamer Besuch des Fußball-Länderspiels am Samstag war ausgeschlossen worden.

Ob Erdogan ohne Scholz oder Steinmeier ins Olympiastadion kommt, ist unklar – in den Ampel-Fraktionen halten einige das für wahrscheinlich. Es gehe dem türkischen Präsidenten seit jeher darum, sagte ein Koalitionspolitiker, auch auf „plumpe Weise seine Macht zu demonstrieren“, was ihm Anerkennung in der muslimischen Welt verschaffe.

Am Montag war DFB-Präsident Bernd Neuendorf nach dem Länderspiel gefragt worden, er sagte: „Wir wissen im Moment nicht, wie Herr Erdogan sich entscheidet. Ob er ins Stadion kommt oder nicht.“ Das Hausrecht haben die hiesigen Veranstalter, sie könnten Erdogan also trotz etwaiger Eintrittskarte den Zutritt verweigern. Praktisch wird das nicht passieren. Taucht der türkische Staatschef am Olympiastadion auf, wird er wohl hineingelassen.