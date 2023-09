Landtagswahl in Hessen CDU in Umfrage deutlich vor Grünen und SPD

Eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Hessen sieht eine Umfrage für die ARD die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein weit vor den Grünen und der SPD. In der am Donnerstag in Köln veröffentlichten Erhebung des Instituts Infratest dimap kommen die Christdemokraten auf 31 Prozent. Mit deutlichem Abstand folgen die Grünen mit 17 Prozent und die SPD mit 16 Prozent.

Die AfD wird bei 15 Prozent gesehen. Hoffnung auf einen Verbleib im Landtag kann sich mit sechs Prozent die FDP machen. Die Linke hingegen müsste mit vier Prozent das letzte ihr verbliebene Parlament in einem westdeutschen Flächenland verlassen. Auch die Freien Wähler werden bei vier Prozent verortet. Befragt wurden von Montag bis Mittwoch 1515 Wahlberechtigte in Hessen.

Im Vergleich zu einer Umfrage von Anfang September stehen CDU und Grüne damit unverändert da. Die SPD der stark unter Druck stehenden Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser hingegen verliert zwei Prozentpunkte, ebenso die AfD. FDP und Linke gewinnen jeweils einen Punkt. Gewählt wird in Hessen am Sonntag kommender Woche, zeitgleich mit Bayern.

Zwei Bündnisse möglich

In Hessen regiert derzeit eine Koalition aus CDU und Grünen. Die Landtagswahl 2018 gewann die CDU mit 27,0 Prozent – damals noch mit Ministerpräsident Volker Bouffier. SPD und Grüne erreichten je 19,8 Prozent. Die AfD kam auf 13,1 Prozent, die FDP erreichte 7,5 Prozent, und die Linke schaffte 6,3 Prozent. Die Freien Wähler kamen mit 3,0 Prozent nicht in den Landtag.

Rechnerisch käme mit den ARD-Zahlen neben einer Fortsetzung von Schwarz-Grün auch ein Bündnis aus CDU und SPD infrage. Eine Neuauflage von Schwarz-Grün fände mit 31 Prozent im Vergleich die meisten Befürworter, wird aber von einer Mehrheit von 63 Prozent kritisch gesehen. Zu Schwarz-Rot äußerten sich 25 Prozent positiv, 67 Prozent fänden es weniger gut oder schlecht.

Für eine CDU-geführte Landesregierung sprechen sich 42 Prozent aus. Eine Regierung unter SPD-Führung wollen 19 Prozent, eine Grünen-Führung 15 Prozent. Bei einer Direktwahl des Ministerpräsidenten käme Rhein auf 35 Prozent Zustimmung, während der Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir mit 19 Prozent vor Faeser mit 14 Prozent liegt. (AFP)