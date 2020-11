Der erste „Second Gentleman“: Das wird Douglas „Doug“ Emhoff, der Ehemann von Kamala Harris, der künftigen Vizepräsidentin der USA. Was ja in diesem Amt eine Premiere ist. Bekannt wird Emhoff außerdem werden, weltweit sogar. In den vergangenen Monaten zog er Aufmerksamkeit zunächst einmal in den USA auf sich; selbst dort wussten viele nicht, dass Kamala Harris verheiratet ist.

Harris und Emhoff lernten sich 2013 kennen, bei einem Blind Date, von einer Freundin eingefädelt. Zu den engen Freunden von Harris gehört übrigens die Familie Emerson; er, John, war unter Barack Obama Botschafter in Deutschland. Harris war Single und Attorney General (Justizministerin) von Kalifornien, er geschiedener Vater von zwei Kindern und Anwalt in Los Angeles und Washington. „Sie ist heiß“, war seine Reaktion, erzählte Emhoff in einem Interview.

Laut n-tv schickte er Harris direkt nach dem ersten Abendessen eine Liste seiner freien Termine in den nächsten Wochen. „Ich bin zu alt, um Spiele zu spielen. Ich mag dich wirklich“, schrieb Emhoff. Harris ist genau sieben Tage jünger als er. Beide heirateten ungefähr ein Jahr darauf in engem Kreis im Gerichtsgebäude von Santa Barbara.

Was man noch über Emhoff weiß: Er wurde 1964 im Stadtbezirk Brooklyn im Süden von New York City als Sohn jüdischer Eltern geboren, hat einen Bruder und eine Schwester. Emhoffs Vater entwarf Frauenschuhe. Die Jugend verbrachte er von 1969 bis 1981 zunächst im benachbarten New Jersey, zog dann im Alter von 17 nach Kalifornien. Dort absolvierte er die High School von Agoura Hills (heute am ehesten bekannt dafür, dass von dort der Leadsänger von Hoobastank und drei Mitglieder der Band Linkin Park stammen). Anschließend studierte Emhoff Jura. Er ist seither als Rechtsanwalt tätig. Spezialgebiet: Unternehmen der Unterhaltungsbranche.

Emhoff gibt jetzt seinen Job auf

n-tv berichtet, in einem Fall sei es um die Rechte an einem animierten Chihuahua gegangen. Emhoff wurde Partner des globalen Rechtsberatungsunternehmens DLA Piper, arbeitete hauptsächlich von Washington aus. Seinen Job hatte er allerdings im Wahlkampf von Harris ruhen lassen, damit keine Interessenkonflikte auftreten.

Dass Emhoff seine Arbeit in vollem Umfang oder auch nur reduziert wieder aufnehmen könnte, war vom Moment des Wahlsiegs an unwahrscheinlich. Jetzt steht es fest: Er gibt seine Anwaltstätigkeit auf, um sich auf seine Aufgaben an der Seite seiner Frau zu konzentrieren, wie Associated Press berichtet.

Emhoff hatte im Wahlkampf über Instagram und Twitter Familienfotos und immer wieder aufmunternde Botschaften geschickt, zum Schluss ein Foto ihrer Umarmung nach dem Wahlsieg mit den Worten: „So stolz auf dich.“

Für Aufsehen habe Emhoff außerdem gesorgt, wurde berichtet, als er im vergangenen Jahr auf die Bühne sprang, um Harris bei einem Auftritt zu beschützen, nachdem ihr ein Tierschutzaktivist das Mikrofon weggerissen hatte. Der Videoplattform Now This erklärte Kamala Harris über ihren Mann: „Er ist lustig, freundlich, geduldig, und er liebt es, wenn ich koche.“ Das ist wohl ihr größtes Hobby.

Auf seinen Social-Media-Profilen beschreibt sich Douglas Emhoff selbst so: „Dad, Kamala Harris’ Ehemann, Anwalt, Möchtegern-Golfer, Kämpfer für Gerechtigkeit und Gleichheit.“ Ausdrücklich nicht als politischer Berater, denn: „Ich bin ihr Mann. Meine Rolle ist es, sie zu lieben und ihr den Rücken freizuhalten.“

Doug Emhoffs Kinder Cole und Ella, in den Zwanzigern, waren anfangs ein wenig eingeschüchtert von der neuen Liebe ihres Dad. Aber sie verstehen sich inzwischen sehr gut mit ihr. In einem Stück für die amerikanische „Elle“ nennt Kamala Harris die erste Ehefrau von Doug, Kerstin, eine gute Freundin. „Unsere moderne Familie funktioniert fast ein bisschen zu gut“, schreibt Harris.

Wie ihre „brillanten, talentierten und lustigen“ Stiefkinder sie nennen? Momala. „Wir waren uns alle einig, dass wir den Ausdruck Stiefmutter hassen.“ Momala und Doug, das neue second first couple.