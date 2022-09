Neue britische Premierministerin Liz Truss – die berechnende Lady

Wochenlang ist Liz Truss durch Großbritannien gezogen, mit dem seligen Lächeln der Wahlsiegerin im Gesicht. In Interviews am Wochenende war hingegen eine ernstere Politikerin zu besichtigen – vielleicht ahnte sie bereits, dass nach unbeschwerten Zusammenkünften mit den 160.000 Gleichgesinnten ihrer konservativen Partei nun die Verantwortung für 67 Millionen Briten auf sie zukommt. Die neue Premierministerin wird an diesem Dienstag von der Queen den Regierungsauftrag erhalten.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden