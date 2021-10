Die russischen Behörden haben fünf Beamte nach der Veröffentlichung von Videos mit mutmaßlichen Vergewaltigungen von Häftlingen entlassen. Wie die Strafvollzugsbehörde FSIN am Mittwoch mitteilte, sind unter den Beschuldigten der Leiter der Gefängniskrankenstation in der Stadt Saratow sowie der Leiter der FSIN-Zweigstelle vor Ort.

Die Aufnahmen waren in dieser Woche von der Website Gulagu.net veröffentlicht worden. Die Videos zeigen unter anderem schwere Misshandlungen an einem Gefangenen, der währenddessen an sein Bett gefesselt ist.

In der Krankenstation werden Häftlinge mit Tuberkulose behandelt. Die FSIN kündigte eine Untersuchung an.

Das für schwere Straftaten zuständige russische Untersuchungskomitee erklärte, es seien sieben strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden, unter anderem wegen sexueller Übergriffe und Machtmissbrauchs. Insgesamt seien Verbrechen an vier Gefangenen in der Krankenstation des Saratower Gefängnisses zwischen Januar 2020 und Mai 2021 dokumentiert worden.

Der Leiter von Gulagu.net, Wladimir Osechkin, sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Misshandlungen in Saratow hätten über mehrere Jahre hinweg stattgefunden. Die Behörden hätten dabei lange weggesehen. Seine Gruppe verfüge über zahlreiche weitere Videos aus Gefängnissen im ganzen Land, die nach und nach veröffentlicht werden sollen. Damit wolle die Gruppe auf den „systematischen“ Missbrauch in russischen Gefängnissen aufmerksam machen. (AFP)