Maskenpflicht Seniorenverband fordert Ende in Pflegeheimen

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso) hat ihre Forderung nach einer Abschaffung der Masken- und Testpflicht in Pflegeheimen erneuert.

Nachdem die Schutzmaßnahmen in fast allen öffentlichen Bereichen inzwischen aufgehoben worden seien, seien Eingriffe in das Selbstbestimmungsrecht von Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeheimen unverhältnismäßig, erklärte der Verband am Montag in Bonn.

Die Maßnahmen mit dem Schutz einer verletzlichen Gruppe zu begründen, sei angesichts der auch bei älteren Menschen hohen Corona-Immunisierung nicht mehr möglich, hieß es.

Bewohner von Pflegeeinrichtungen hätten in den vergangenen drei Jahren einen drastischen Rückgang von sozialen Kontakten und Freizeitangeboten hinnehmen müssen. Neue Hürden entstünden nun dadurch, dass immer weniger Testmöglichkeiten angeboten würden. Die Schutzmaßnahmen zu beenden, sei deshalb „nicht nur vertretbar, sondern auch geboten“, betonte die Bagso.

Bereits im vergangenen Oktober hatte der Verband die eingeführte FFP2-Maskenpflicht für Bewohner in stationären Pflegeeinrichtungen als massiven Eingriff in die Lebensqualität der betroffenen Menschen kritisiert. (KNA)

