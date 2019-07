Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Versorgung bei medizinischen Notfällen reformieren. Die Telefonnummer 112 für den Rettungsdienst und die Nummer 116117 für die Terminservicestellen der niedergelassenen Ärzte sollen faktisch zusammengeschaltet werden. Das geht aus einem Gesetzentwurf des Gesundheitsministeriums hervor, über die die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag) berichteten.

In der Notfallleitstelle sollen die Mitarbeiter demnach in einem „Ersteinschätzungsverfahren“ ermitteln, ob dem Anrufer im Krankenhaus oder bei einem ambulanten Arzt am besten geholfen werden kann. Den Plan für eine Reform hatte Spahn bereits Ende letzten Jahres verkündet, nun gibt es den entsprechenden Gesetzesentwurf.

„Derzeit sind die Notaufnahmen der Krankenhäuser zu häufig überlaufen, weil unter den Patienten auch solche sind, denen andernorts besser geholfen werden könnte“, sagte Spahn den Funke-Zeitungen. Dadurch seien die Wartezeiten für Patienten oft zu lang, die dringend auf die Hilfe in der Notfallambulanz angewiesen seien.

Außerdem sollen dem Bericht zufolge an Krankenhäusern spezielle Notfallzentren eingerichtet werden, in denen Patienten je nach Schwere ihrer Erkrankung entweder in eine stationäre oder eine ambulante Behandlung geschickt werden sollen. Die Notfallzentren sollen „jederzeit zugänglich“ und „räumlich derart in ein Krankenhaus eingebunden“ sein, dass sie von den Patienten „als erste Anlaufstelle im Notfall wahrgenommen werden“, wie es hieß. Als Betreiber der „Integrierten Notfallzentren“ werden die Kliniken und die Kassenärztlichen Vereinigungen gemeinsam genannt. (epd)