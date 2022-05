Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) muss sich für einen Flug ihres Sohnes in einem Regierungshubschrauber rechtfertigen. Lambrecht war über Ostern trotz des russischen Krieges gegen die Ukraine im Urlaub auf Sylt. Am 13. April besuchte sie zuvor in Schleswig-Holstein noch das Bataillon Elektronische Kampfführung 911 in Stadum.

Nach Informationen von „Business Insider“ fuhr sie nach dem Besuch mit BKA-Personenschützern nach Sylt. Dem Bericht zufolge begleitet ihr Sohn sie öfter bei dienstlichen Anlässen, hier stehe aber die Frage im Raum, ob er nach Schleswig-Holstein eingeflogen wurde, um danach seine Mutter in dem Sylt-Urlaub zu begleiten.

[Wenn Sie die wichtigsten News aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräteherunterladen können.]

Das Verteidigungsministerium bestätigte gegenüber dem Tagesspiegel, dass es am 13. April einen Mitflug „eines Familienangehörigen“ von Ministerin Lambrecht in einem Luftfahrzeug der Flugbereitschaft gegeben habe. „Der Flug erfolgte vom Bundesverteidigungsministerium, Dienstsitz Berlin, nach Ladelund“, sagte ein Sprecher. Das ist im Kreis Nordfriesland und liegt 13 Kilometer entfernt von Ladelund, hier gebe es einen geeigneten Hubschrauberlandeplatz, um von dort aus dann das Bataillon Elektronische Kampfführung 911 zu besuchen.

Der Flug sei im Vorfeld angemeldet worden, am 8. April. „Auf der Passagierliste waren der Name des Familienangehörigen sowie die Kostenerstattung eindeutig vermerkt.“ Die Ministerin dürfe eine solche Begleitung festlegen, der Flug muss von dem Familienangehörigen aber selbst beglichen werden und nicht vom Steuerzahler - die Rechnung werde aber erst noch erstellt, hieß es.

Lambrecht steht immer wieder wegen ihrer Amtsführung und ihrem Agieren in der Kritik, auch in der SPD. Zuletzt konnte sie wiederholt Fortschritte bei Waffenlieferungen an die Ukraine verkünden.

[Der Nachrichtenüberblick aus der Hauptstadt: Schon rund 57.000 Leserinnen und Leser informieren sich zweimal täglich mit unseren kompakten überregionalen Newslettern. Melden Sie sich jetzt kostenlos hier an.]

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) steigt beim Besuch vom Lufttransportgeschwader 62 im niedersächsischen... Foto: Ole Spata/dpa

Ministerium: Angehörige müssen Mitflug bezahlen

Grundlage für die Mitnahme sei die „Richtlinie für den Einsatz von Luftfahrzeugen der Flugbereitschaft BMVg zur Beförderung von Personen des politischen und parlamentarischen Bereichs“. Gemäß Ziffer 2.6 sei die Bundesministerin der Verteidigung anforderungsberechtigt für Luftfahrzeuge der Flugbereitschaft, wenn die Reise in Ausübung einer amtlichen Tätigkeit durchgeführt werde. Im Konkreten Fall sei das mit dem Truppenbesuch gegeben gewesen. Die anforderungsberechtigten Personen könnten zudem die sie begleitenden Personen bestimmen.

Hierfür werde in diesem Fall ein Betrag in Höhe des Normaltarifs der Deutschen Lufthansa (Economy-Klasse) für die geflogenen Kilometer in Rechnung gestellt.

Mehr zum Thema Zur Verteidigung gegen Russland Deutschland liefert Ukraine sieben Panzerhaubitzen

Ein Fehlverhalten wies das Ministerium klar zurück: „Mitflug und Kostenerstattung fanden in voller Übereinstimmung mit den Richtlinien für den Einsatz von Luftfahrzeugen der Flugbereitschaft des Bundesverteidigungsministeriums statt.“ Laut „Business Insider“ postete der Sohn zwei Tage später auch ein Bild des Fluges im Hubschrauber bei Instagram, mit dem Zusatz "Happy Easter". Die Kosten pro Flugstunde in dem Regierungshubschrauber würden 5300 Euro betragen, hieß es.