Ministerpräsident Weil im Interview „Das Thema Migration ist nicht durch ein Fingerschnipsen zu regeln“

Herr Weil, wer in diesen Tagen die Zeitung aufschlägt, sieht Bilder vom Stellungskrieg in der Ukraine, von Toten im Mittelmeer, jetzt auch vom Krieg in Israel und Gaza. In was für einer Weltlage findet dieses Spitzentreffen mit dem Bundeskanzler und den Ministerpräsidenten am Montag statt?

Wir erleben eine absolute Ausnahmesituation. Ich bin 1958 geboren und habe mein ganzes bisheriges Leben in Zeiten von Frieden, Freiheit und steigendem Wohlstand verbracht. Im Moment werden die Grundlagen dafür von vielen Seiten infrage gestellt. Neulich habe ich abends die Tagesschau geschaut und 15 Minuten lang keine einzige gute Nachricht gehört.