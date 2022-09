Mit 559 zu 409 Stimmen CDU beschließt Einführung einer stufenweise Frauenquote

Die CDU hat sich für die Einführung einer abgestuften Frauenquote in der Partei entschieden. Der Bundesparteitag votierte am Freitagabend in Hannover mit 559 Stimmen gegen 409 Stimmen für die Einführung.

Danach soll für Vorstandsämter ab Anfang 2024 eine Frauenquote von 40 Prozent gelten, ab dem 1. Juli 2025 50 Prozent. Neuregelungen sind auch für die Aufstellung von Listen etwa bei Landtags-, Bundestags- und Europawahlen vorgesehen.

Die CDU hat sowohl unter den Mitgliedern als auch in Parlamenten einen unterdurchschnittlichen Frauenanteil - im Bundestag sind es 23,5 Prozent. Die Regel soll zu Jahresende 2029 auslaufen.

CDU-Chef Friedrich Merz hatte vehement für die Annahme des Vorschlags des Bundesvorstands geworben. 37,4 Prozent der Delegierten des Parteitages in Hannover sind Frauen. (Reuters)

Zur Startseite