„Stoppen Sie dieses Narrenschiff“ Merz erntet mit heftigen Attacken gegen die Ampel großen Applaus

Die Fallhöhe dieses Parteitages macht Friedrich Merz gleich zu Beginn klar. „Wenn wir es in den nächsten Tagen und Wochen richtig machen, werden wir dieses Jahr abschließen mit einem weiteren großen Erfolg“, ruft der CDU-Chef vom Rednerpult in der Hannoveraner Messe. „Richtig machen heißt, dass wir auf diesem Parteitag kluge Entscheidungen treffen und die richtigen Prioritäten setzen.“

Natürlich, sagt Merz in seiner Eröffnungsrede, gehöre dazu Selbstbeschäftigung. Aber viel mehr müsse sich die CDU mit der aktuellen Krise beschäftigen, eigene Antworten geben. Wenn vom Parteitag das richtige Signal ausgehe, habe die CDU gute Chancen, die Landtagswahl in Niedersachsen zu gewinnen.

In den Worten schwingt die Sorge mit, die viele Christdemokraten im Vorfeld hatten: Dass sich nämlich die CDU vor allem mit sich selbst beschäftigen würde. Mit dem Streit um die Frauenquote, um die Dienstpflicht, mit Diskussionen um einzelne Formulierungen in der CDU-Grundwertecharta. Die Debatten schwelten bereits Monate vor dem Parteitag. Und das in einer Zeit, in der sich Deutschland in einer tiefen Krise befindet.

Merz muss sich als Parteichef beweisen

Für Friedrich Merz ist es der erste Präsenzparteitag, seitdem er Anfang des Jahres zum Parteichef gewählt wurde, mit 95 Prozent Zustimmung. Es waren herausfordernde Monate für Merz. Als Oppositionsführer hat er versucht, den Kanzler vor sich herzutreiben. War vor Olaf Scholz in Kiew und machte Druck bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. In den eigenen Reihen wurde er dafür gefeiert.

Doch auf diesem Parteitag in Hannover muss Merz nun die Erneuerung der CDU vorantreiben. Er muss sich als Parteichef beweisen, muss diesen Parteitag begeistern, motivieren, aber auch führen. Und so sind seine Worte auch als Versuch zu verstehen, den Parteitag auf Kurs zu bringen. Die Botschaft: Wenn wir uns zu sehr mit uns selbst beschäftigen, wenn die Debatten aus dem Ruder laufen, dann wird das der CDU vor der wichtigen Landtagswahl in Niedersachsen schaden.

Merz widerspricht Kretschmer ohne ihn zu nennen

Merz will seine Auftaktrede zur außenpolitischen Positionierung nutzen. Will deutlich machen, dass seine Partei fest zur Unterstützung der Ukraine steht. In der Vergangenheit hatte etwa der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer gefordert, den Krieg in der Ukraine „einzufrieren“ und erklärt, man könne auf die Rohstoffe aus Russland nicht verzichten. Deutschland solle als Vermittler auftreten.

Merz erwähnt Kretschmer zwar nicht, aber widerspricht ihm deutlich. Friedensverhandlungen seien nur möglich, wenn die Ukrainische militärische Erfolge erziele und Russland die Hoffnung auf einen Sieg verliere. „Wenn Russland die Waffen schweigen lässt, ist der Krieg zu Ende. Wenn die Ukraine die Waffen niederlegt, ist die territoriale Existenz dieses Landes zu Ende.“

Der CDU-Chef gesteht auch ein, es sei eine „eine große politische Dummheit“ und naiv gewesen, dass Deutschland sich derart von russischen Energielieferungen abhängig gemacht habe. Dies müsse nun korrigiert werden. „Aber ich werde es nicht zulassen, dass der Eindruck erweckt wird in Deutschland, dass dies allein 16 Jahre CDU und CSU gewesen sind.“ 20 von 24 der vergangenen Jahre hätte die SPD<TH>in Deutschland mitregiert. „Sie tragen mindestens genauso Verantwortung für diese Dummheit und für diese Naivität und für diese Fehler.“

Merz liest aus Habecks Kinderbuch vor

Begeistern kann Merz den Parteitag vor allem mit seinen scharfen Attacken gegen die Ampel. Der CDU-Chef wettert, Deutschland leiste sich in diese Krise eine der wohl „schwächsten Bundesregierungen aller Zeiten“. An die Adresse von Kanzler Olaf Scholz rief er: „Stoppen Sie dieses rot-grün-gelbe Narrenschiff auf diesem Kurs auf dem Sie sind. Und korrigieren Sie diesen Kurs so schnell wie möglich.“

Merz kritisiert auch besonders deftig den grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und spielt auf dessen Vergangenheit als studierter Philosoph und Kinderbuchautor an. Genüsslich liest Merz eine Stelle aus Habecks Kinderbuch „Kleine Helden, große Abenteuer“ vor.

Kinderbücher seien eine wunderbare Sache, sagt Merz, Philosophie eine fantastische Wissenschaft. „Aber nur mit Kinderbüchern und Philosophie kann man doch die Probleme unseres Landes nicht lösen.“ Und stichelt: „Wir sind nicht Bullerbü. Wir sind die viertgrößte Industrienation der Welt, die es sich nicht leisten kann, ein Trainee-Programm für Bundeswirtschaftsminister aufzusetzen.“ Die Attacke mag nicht recht zu Merz’ sonstiger Linie als „staatstragender“ Oppositionsführer passen. Doch der Parteitag applaudiert heftig.

Ein leicht verdienter Applaus: eine Attacke gegen das Gendern

Und es gibt noch ein Thema, mit dem Merz bei den Delegierten punkten kann: das Thema Gendern. Schon als der Hannoveraner Oberbürgermeister Belit Onay von den Grünen zuvor ein Grußwort an den Parteitag gehalten hatte und von den „Gender-Sternchen“ in der Verwaltungssprache seiner Stadt berichtet hatte, gab es vereinzelte Buh-Rufe unter den Delegierten.

Merz greift nun das Thema auf. Staatliche Institutionen müssten allgemeine Regeln akzeptieren. Universitäten und der öffentlich-rechtliche Rundfunk seien keine „Volkserziehungsanstalten“, sie hätten einen staatlichen Bildungsauftrag. Da dürfe man vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarten, dass er sich an die allgemeinen Regeln der deutschen Sprache halte, der Sprache von „Goethe und Schiller“. Diese Attacke ist ein leicht verdienter Applaus für Merz.

Auffällig ist aber auch, wozu sich Merz in seiner Rede nicht äußert: zur Frauenquote. Der CDU-Chef setzt sich für eine befristete Einführung der Quote in der Partei ein – ein Vorhaben, das vor allem unter seinen eigenen Fans stark umstritten ist. Auf dem Parteitag soll darüber abgestimmt werden.

Merz will mit seiner Rede seiner Partei neues Selbstbewusstsein geben. Er verweist auf die beiden Wahlsiege in Schleswig-Holstein und NRW und auf die aktuellen Umfragewerte. „Wir sind zurück auf Platz eins unter den deutschen Parteien“, ruft er.

In den neu aufgestellten Führungsgremien gebe es ein gutes Miteinander. „Wir haben die Streitereien von CDU und CSU hinter uns gelassen“, sagt Merz. Es liegt die Hoffnung darin, dass auch innerhalb der CDU bei diesem Parteitag der Streit im Rahmen bleibt.

