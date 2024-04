Mit dem Tagesspiegel durchs Wochenende Unser neues Programm ab dieser Woche

Unter den klassischen Klischees über Berlin ist das von Karl Scheffler geprägte wohl das Beständigste: Die Stadt sei „dazu verdammt, immerfort zu werden und niemals zu sein“, stellte der Kulturkritiker vor mehr als 100 Jahren resigniert fest. Tatsächlich aber ist der stete Wandel der Stadt keine Verdammnis, sondern ein Glück: Berlin und seine Stadtgesellschaft sind zwar weniger gemütlich und satt als anderswo üblich, dafür aber fortschrittlicher, neugieriger, mutiger. Langweilig wird es hier jedenfalls nie.

Keine andere Zeitung, kein anderes Medienhaus ist enger mit dieser so aufregenden Stadt Berlin verbunden wie der Tagesspiegel: Hier 1945 gegründet als erste von den Westalliierten lizenzierte Zeitung, gilt der Tagesspiegel heute zurecht als das größte Berliner Medium – mit den meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit den meisten Leserinnen und Lesern. Die Redaktion begleitet das Schicksal Berlins – und prägt es mit. Sie beobachtet den Wandel der Stadt – und treibt ihn an. Und so wie Berlin selbst, entwickelt und verändert sich auch der Tagesspiegel.

Beständig ist beim Tagesspiegel nur das Motto, das seine Gründer ihm einst als Leitmotiv gaben: Rerum Cognoscere Causas. So verstehen wir unsere Aufgabe: Neugierig bleiben, den Dingen auf den Grund gehen, die Hintergründe erkennen – und daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Getragen werden wir dabei von treuen Leserinnen und Lesern wie Ihnen – dafür möchten wir uns bedanken.

Chefredakteure des Tagesspiegel, Christian Tretbar (l.) und Lorenz Maroldt.

Wer den Tagesspiegel seit langem liest, hat schon einige Veränderungen erlebt, auch die letzte große vor gut einem Jahr. Da haben wir nicht nur eine Wand neu gestrichen, sondern das ganze Haus neu gebaut, um die Herausforderungen einer sich politisch, technisch und gesellschaftlich rasant entwickelnden Welt auf der Höhe der Zeit anzunehmen. Wie bei jedem neuen Haus zeigte sich erst nach dem Einzug, wo noch ein paar Möbel verschoben und auch das eine oder andere Fenster nachträglich eingebaut werden musste. Immerfort besser zu werden ist allemal attraktiver als fix und fertig zu sein.

Heute steht der Tagesspiegel gut da – und verändert sich weiter. Denn wir starten an diesem Freitag mit unserem neuen Wochenend-Programm. Im Digital-, im Newsletter und Print/E-Paper-Bereich haben wir einige Neuerungen für Sie.

Los geht es immer freitags mit einem Wochenend-Newsletter. Vielleicht kennen Sie ja schon unseren Weekender mit vielen Empfehlungen für Kultur, Veranstaltungen, Restaurants in Berlin. Den werden wir ausbauen, sodass Sie künftig auch schon am Freitag wissen, auf welche Geschichten Sie sich am Wochenende freuen können. Die beliebten Ausgehtipps bleiben natürlich darin erhalten.

Am Wochenende selbst finden Sie auf der Startseite von Tagesspiegel.de künftig eine eigene Wochenend-Rubrik. Dort präsentieren wir Ihnen optisch hervorgehoben spannende, bewegende und nützliche Geschichten exklusiv für Tagesspiegel-Abonnentinnen und Abonnenten.

In der Zeitung und im E-Paper bekommen Sie am Sonnabend das volle Paket in einer neuen Wochenendausgabe. Wir haben für Sie den Sonnabend und Sonntag zu einer umfassenden Ausgabe verschmolzen, die Ihnen das ganze Wochenende über viel Lesestoff bieten wird.

Am Sonntag informieren wir Sie in unserem Sonntags-E-Paper dann über das Wichtigste in Politik, Kultur, Sport und Berlin. Dazu gibt es ebenfalls weitere Reportagen, Analysen und Hintergründe aus den verschiedenen Bereichen.

In den meisten Städten Deutschlands hat es nie eine regionale Sonntagszeitung gegeben; alle überregionalen Verlage haben Ihre Sonntagsausgaben längst eingestellt oder liefern sie bereits am Sonnabend aus. Die Sonntagszustellung erfolgt in Berlin gemeinsam mit anderen Zeitungsverlagen. Die anderen Zeitungen haben nun angekündigt, ihre Sonntagsbelieferung vor allem aufgrund der steigenden Logistikkosten im Frühjahr 2024 einzustellen. Wir haben alle Möglichkeiten für eine alternative Zustellung geprüft, können es aber wirtschaftlich nicht abbilden, den Zustellservice am Sonntag für den Tagesspiegel im Alleingang aufrechtzuerhalten.

Wir gehen also den nächsten Schritt der Weiterentwicklung unseres Angebots: Online rund um die Uhr auf tagesspiegel.de mit mehr als 1000 exklusiven Artikeln pro Monat; täglich mit unserem E-Paper und den Newslettern – sowie mit weiterhin sechs starken Printausgaben wöchentlich inklusive dem neuen, umfangreichen „Tagesspiegel am Wochenende“, der bereits am Sonnabend zugestellt wird, aber auch noch für den Sonntag genug Lesestoff bietet.

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“, sagte einst Heraklit, auch er offenbar ein Berliner im Geiste. Wir bieten Ihnen dazu die notwendige Orientierung – Tag und Nacht, in der Weltstadt und in aller Welt, neugierig und leidenschaftlich.

Wir haben das Glück, den Wandel gestalten zu können, und freuen uns deshalb sehr, dass Sie uns dabei ebenso neugierig wie leidenschaftlich begleiten und unterstützen – ganz besonders in einer Zeit, in der die offene, demokratische Gesellschaft von Extremisten aller Art auf die Probe gestellt wird. Wir bleiben dabei: Rerum Cognoscere Causas!

Sie haben Fragen? Dann melden Sie sich gerne bei uns unter leserservice@tagesspiegel.de.