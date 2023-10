Mittagessen im Kanzleramt Scholz empfängt am Donnerstag Emir von Katar

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt am Donnerstag in Berlin den Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani. Beide kommen zu einem Mittagessen im Bundeskanzleramt zusammen, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag mitteilte. Themen des Gesprächs seien die bilateralen Beziehungen sowie regionale und internationale Sicherheits- und Wirtschaftsthemen.

Hoffmann ging davon aus, dass auch die Themen Energie und Ukraine voraussichtlich bei dem Treffen besprochen werden. Katar sei „ein wichtiges Element, um die Energieversorgung eben speziell auch seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine weiter zu diversifizieren“, sagte sie.

Katar ist einer der weltweit größten Exporteure von verflüssigtem Erdgas (LNG). Hoffmann verwies auf die im vergangenen Jahr geschlossene Energiepartnerschaft mit dem Emirat. Sie sieht Lieferungen von Flüssiggas aus Katar vor, die ausgefallene russische Gaslieferungen ersetzen sollen. Zudem hatten beide Länder eine enge Zusammenarbeit bei Wasserstoff und erneuerbaren Energien vereinbart.

Hoffmann verwies zudem darauf, dass der Besuch mit dem 50-jährigen Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Katar zusammenfalle. Ob es eine Pressekonferenz geben wird, steht demnach noch nicht fest. (AFP)