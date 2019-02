Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat auf Instagram offenbar seinen Rücktritt erklärt. "Ich entschuldige mich, dass ich nicht mehr in der Lage bin, mein Amt weiter auszuüben, und für alle meine Unzulänglichkeiten in meiner Amtszeit", erklärte Sarif laut der Nachrichtenagentur AFP am Montagabend im Online-Netzwerk Instagram.

Die Nachrichtenagenturen IRNA und Isna berichteten von einer Bestätigung des Rücktritts durch einen Vizesprecher im Außenministerium. Auf der Webseite des Außenministeriums gab es am Montag jedoch zunächst weder eine Bestätigung noch ein Dementi des Rücktritts.

Sarif war eine treibende Kraft hinter dem Atomabkommen mit dem Iran von 2015 gewesen. Die Vereinbarung von 2015 sollte den Iran daran hindern, Atomwaffen zu entwickeln. Im Gegenzug sollten Sanktionen aufgehoben werden. Die USA haben sich inzwischen aus dem Abkommen wieder zurückgezogen und neue Sanktionen verhängt.

Nach Einschätzung politischer Beobachter in Teheran hat Ruhani für den erfahrenen Diplomaten Sarif derzeit jedoch keine Alternative. In Frage kämen am ehesten sein Stellvertreter Abbas Araghchi oder Atomchef und Vizepräsident Ali-Akbar Salehi. Aber keiner der beiden verfügt über das Charisma Sarifs. (AFP, dpa)