Als Reaktion auf scharfe Kritik von US-Präsident Joe Biden an seinem russischen Kollegen Wladimir Putin ist dem US-Botschafter in Moskau, John Sullivan, eine Protestnote überreicht worden.

Mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine hatte Biden Putin zuerst als „Kriegsverbrecher“ und dann als „mörderischen Diktator“ bezeichnet.

„Solche Äußerungen des amerikanischen Präsidenten, die eines Staatsmannes von solch hohem Rang unwürdig sind, bringen die russisch-amerikanischen Beziehungen an den Rand des Abbruchs“, heißt es in einer Mitteilung des Außenministeriums in Moskau vom Montag.

Washington sei zudem gewarnt worden, dass „feindselige Handlungen gegen Russland fest und entschlossen zurückgewiesen werden“.

Biden hatte am vergangenen Donnerstag in Washington gesagt, Putin sei ein „mörderischer Diktator, ein reiner Verbrecher, der einen unmoralischen Krieg gegen die Menschen in der Ukraine führt“. Der Kreml kritisierte Bidens Wortwahl umgehend als „inakzeptabel und unverzeihlich“. (dpa/AFP)