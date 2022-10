Update Nach Aufforderung zum Kurswechsel : US-Demokraten ziehen Aufruf zu Verhandlungen mit Putin zurück

In einem Brief an den US-Präsidenten Joe Biden hatten 30 Abgeordnete gefordert, die USA solle ihren Kurs in der Ukraine-Strategie wechseln. Nun ziehen die sie ihre Forderung zurück.