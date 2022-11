Nach dem Klimagipfel in Ägypten Mit diesen Maßnahmen wäre das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen

Annalena Baerbock war schon mit wenig zufrieden. Immerhin sei man nicht hinter die Klimakonferenzen von Glasgow und Paris zurückgefallen, sagte die Außenministerin nach den zähen Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz in Scharm el Scheich. Die Weltgemeinschaft bekennt sich weiter zum 1,5-Grad-Ziel, also einer Erwärmung der weltweiten Temperatur im Vergleich zu 1850 um 1,5 Grad Celcius.

Reißt die Welt diese Schwelle, die viele Wissenschaftler als Kipppunkt bezeichnen, drohen unkontrollierbare Entwicklungen: Saurere Weltmeere, eine Schmelze von Meereis und Gletschern, steigende Meeresspiegel und extremere Wetterlagen - große Teile des Planeten könnten unbewohnbar werden.

Doch das Ziel rückt in immer weitere Ferne, denn die Weltgemeinschaft scheut weiter radikale Einschnitte. Bereits jetzt liegt der globale Temperaturanstieg bei 1,2 Grad - in Deutschland laut Helmholtz Institut sogar bei 1,9 Grad. Bereits in den 2030er Jahren könnte weltweit die 1,5-Grad-Marke überschritten werden.

Der Weltklimarat appellierte zuletzt verzweifelt in seinem 6. Sachstandsbericht, die CO2-Emissionen müssten bis 2030 um 43 Prozent, bis 2050 um 84 Prozent reduziert werden. Doch wie könnte das noch gelingen?

1. Rascher Ausstieg aus den fossilen Brennstoffe

Erster und wichtigster Schritt ist der Ausstieg aus allen fossilen Brennstoffen, sprich aus Öl, Gas und Kohle. Um das das 1,5 Grad-Ziel einzuhalten, dürften im Prinzip gar keine neuen Reserven erschlossen werden. Denn allein die existierenden und geplanten Kohlekraftwerke würden weltweit in ihrer Laufzeit das unter dem 1,5-Ziel noch mögliche Budget von CO2-Emissionen aufbrauchen.

2030 In diesem Jahr müssten die Industriestaaten eigentlich aus der Kohle aussteigen, Schwellenländern bleiben zehn Jahre mehr.

Allerdings planen aufstrebende Entwicklungsländer wie China und Indien weiterhin den Bau hunderter Kohlekraftwerke, parallel zum Ausbau der Erneuerbaren.

Im Rheinischen Revier soll ab 2030 keine Kohle mehr abgebaggert werden. © dpa/David Young

Laut Berechnungen der Internationalen Energieagentur müsste mit der Kohle in Industriestaaten spätestens in 2030 Schuss sein, in Schwellenländern bis 2040.

Beim Gas bleibt ein klein wenig länger Zeit: Bis 2035 müssten die Industrieländer ihren Verbrauch von fossilem Gas für die Stromerzeugung praktisch einstellen, die Schwellenländer bis 2040 und Entwicklungsländer, vor allem in Afrika, bis 2045.

2. Änderung der Finanzströme

Ein entscheidender Ausgang der COP27 war der Appell an die Weltbank und den Internationalen Klimafonds, wie das sogenannte „shifting the trillions“ gelingen kann. In der Klimawelt ist das der Ausdruck dafür, dass Investitionen und Subventionen, die bislang in fossile Brennstoffe fließen, in Erneuerbare und Klimaschutz umgelenkt werden können.

Denn seit dem Abschluss des Pariser Klimaabkommens im Jahr 2015 haben allein die 60 größten Privatbanken der Welt 4,6 Billionen Dollar in die fossile Industrie geleitet. Laut Weltklimarat würde der weltweite Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft voraussichtlich Investitionen von mindestens vier bis sechs Billionen US-Dollar pro Jahr erfordern.

Das Logo des Internationale Währungsfonds an dessen Hauptsitz. © Jim Lo Scalzo/EPA/dpa

Die Herausforderung ist nun, nicht nur über die Weltbanken und staatlichen Investitionsprogramme Geld in die grüne Transformation zu lenken, sondern auch privates Kapital zu mobilisieren, denn ohne dies werden die gewaltigen Geldsummen, die benötigt werden, niemals aufgebracht werden. Erreicht werden kann das zum einen, indem Banken vergünstigte Finanzierungsmodelle für nachhaltige Projekte anbieten und zum anderen, indem der Hochlauf klimafreundlicher Technologien gelingt.

3. Ausbau der erneuerbaren Energien

Während die Welt aus den fossilen Brennstoffen aussteigt, muss sie parallel deutlich mehr Erneuerbare ausbauen. Denn bis 2050 dürfte sich die Stromnachfrager weltweit mindestens verdreifachen, wenn die Wirtschaft in Schwellenländern wächst, Industrieprozesse zunehmend auf Strom statt Kohle oder Gas umstellen und immer mehr Elektroautos auf den Straßen sind.

Allein in Europa müssten zwischen 2025 und 2035 jährlich 400 Gigawatt an zusätzlicher Solar- und Windenergieleistung gebaut werden, das entspricht in etwa der Leistung von 330 Atomkraftwerken. Weltweit müssten die Investitionen in saubere Energien von derzeit knapp 1,3 Billionen Euro jährlich bis 2030 auf rund vier Billionen verdreifacht werden.

Auch auf dem Meer müssen noch mehr Windparks entstehen. © dpa

Laut eines Berichts der Internationalen Energieagentur müsste der jährliche weltweite Zubau von Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen bis 2030 das Vierfache des Rekordniveaus von 2020 betragen, wenn die Welt bis 2050 klimaneutral sein soll. Zur Veranschaulichung: Bei der Photovoltaik würde das den Bau des weltweit größten Solarparks bedeuten – pro Tag.

Entscheidend ist auch ein gewaltiger Push für die Energieeffizienz, vor allem im Gebäudebereich. Denn allein in Deutschland, wo der Sanierungsstand im internationalen Vergleich noch recht gut ist, entfallen derzeit 15 Prozent aller direkten CO2-Emissionen auf den Gebäudebereich.

4. Wasserstoff-Offensive

Um den grünen Wasserstoff ist ein Wettlauf entstanden. Die Industrie will ihn für eine klimaneutrale Produktion, viele Länder wollen mit der Herstellung neue Wirtschaftszweige ansiedeln und die Bundesregierung verhandelt weltweit, um sich den Import zu sichern. Partnerschaften in Australien, Kanada, afrikanischen Staaten, aber auch auf der arabischen Halbinsel hat Deutschland inzwischen auf den Weg gebracht.

Im März besuchte der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck die Emirate, unter anderem eine großflächige Solaranlage. © dpa/Bernd von Jutrczenka

„Wir müssen jetzt mehr denn je den Hochlauf von Wasserstoff voranbringen“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck zuletzt bei der ersten Wasserstofflieferung aus den Arabischen Emiraten in Hamburg. Tatsächlich sollen laut Wasserstoffstrategie bis 2030 schon 76 Terawattstunden H2 importiert werden.

Denn überall da, wo jetzt noch Kohle, Gas und Öl genutzt werden, soll die Industrie so bald wie möglich klimaneutralen Wasserstoff nutzen. Die Kosten würden dadurch jedoch signifikant steigen und dadurch - so die Sorge der Wirtschaft - nicht mehr wettbewerbsfähig bleiben.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat deshalb seine Idee eines Klimaclub beim G7-Gipfel in Elmau eingebracht. Die Absicht dahinter: die wirtschaftsstärksten Staaten verpflichten sich, ihre Industrie zu dekarbonisieren. Um auf dem Weltmarkt mit den Produkten dann bestehen zu können, soll die grüne Industrie subventioniert und die klimaschädlicheren Produkte mit hohen Straffzöllen belegt werden.

Viele Details sind noch unklar, die Gründung strebt Scholz noch in diesem Jahr an. „Wir müssen ambitionierte Ziele verfolgen, wenn es darum geht, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten“, sagte Scholz in Ägypten. Er hofft, auch Länder wie Indien und China an Bord zu bekommen - sonst könnte der Effekt des Clubs schnell verpuffen.

5. Natürlicher Klimaschutz

Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat zuletzt einen lange vernachlässigten Klimaschützer wiederentdeckt: „In Mooren in Deutschland ist genauso viel Kohlenstoff gespeichert wie in allen deutschen Wäldern zusammen“, sagte die Ministerin vor zwei Wochen zur Vorstellung der nationalen Moorschutzstrategie. Moore können C02 speichern, wenn sie trockengelegt werden, etwa für Ackerbau, entwichen die Emissionen aber. Die Bundesregierung plant, zehntausende Hektar Weiden und Wiesen wieder zu vernässen. Der Konflikt mit Landwirten ist programmiert, doch bis 2030 sollen so mindestens fünf Millionen Tonnen CO2 reduziert werden.

Lasst uns jetzt alle gemeinsam für null Abholzung kämpfen. Brasiliens neuer Präsident Lula da Silva will den Regenwald schützen.

Da es Moore aber nicht in allen Teilen der Welt gibt, setzen viele Wissenschaftler die Hoffnung in Aufforstung. Der frisch gewählte brasilianische Präsident Lula da Silva kündigte unter großen Jubel auf der Cop an, er werden den Regenwald im Amazonas schützen. „Lasst uns jetzt alle gemeinsam für null Abholzung kämpfen“, sagte Lula. Es wäre ein großer Schritt, denn wegen ihres hohen Biomasse-Vorrats speichern die tropischen Regenwälder doppelt so viel Kohlendioxid wie andere Wälder.

Doch auch in der EU müssen Aufforstung und Waldwirtschaft verbessert werden. Studien des Europäischen Forstinstitutes (EFI) zeigen, dass auf EU-Ebene durch Forstwirtschaft jährlich bis zu 400 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden könnten. Damit wäre ein Klimaeffekt des Waldes zu erreichen, der etwa 22 Prozent der derzeitigen CO2-Gesamtemission der EU entspricht.

Zum Klimaschutz kann aber auch jeder persönlich durch sein Essverhalten beitragen, wie eine Studie der Berkeley Universität zuletzt betonte. Denn die Klimaschäden für die Produktion von Fleisch sind gewaltig. Die Abschaffung der gesamten Tierhaltung auf der Erde könnte laut den Autoren innerhalb der nächsten 15 Jahren die globalen Treibhausgasemissionen um 68 Prozent reduzieren. Soweit wird es wohl nicht kommen, doch auch eine Reduzierung des globalen Fleischkonsums könnte den Planeten schützen.

Zur Startseite