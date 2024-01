Nach Geheimtreffen in Potsdam Rund 2000 Menschen demonstrieren vor Hamburger AfD-Parteizentrale

Etwa 2000 Menschen haben am Freitagabend vor der Hamburger AfD-Parteizentrale (oben Symbolfoto) demonstriert. Die Veranstaltung wurde von den Jusos Hamburg Nord unter dem Namen „Demo gegen die faschistischen Deportationspläne von AfD und Werteunion“ angemeldet, wie die Polizei mitteilte. „Die Demonstration war friedlich, es gab keine Straftaten“, sagte ein Sprecher. Zunächst hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Auslöser der Versammlung waren die am Mittwoch veröffentlichten Rechercheergebnisse des Medienhauses Correctiv zu einem Treffen radikal rechter Kreise mit Extremisten und AfD-Funktionären in Potsdam. Bei dem Treffen stellte der Taktgeber der rechtsextremen Identitären Bewegung, der Österreicher Martin Sellner, Ideen dazu vor, wie erreicht werden könne, dass mehr Ausländer Deutschland verlassen und wie Menschen mit Einwanderungsgeschichte zur Assimilation gedrängt werden könnten.

Im Aufruf zur Demonstration in Hamburg hieß es, die Pläne seien „ein verachtenswerter Angriff auf das Leben von vielen Millionen Menschen in Deutschland und unsere Demokratie“. In Hamburg sei kein Platz für Faschisten und ihre Unterstützer. Die Jusos Hamburg Nord sind ein Kreisverband der Jugendorganisation der SPD.

Auch in Berlin gab es am Freitagabend eine Demo gegen die AfD, an der nach Polizeiangaben mehrere hundert Personen teilnahmen. Sie protestierten vor dem Bundeskanzleramt unter dem Motto „AfD-Verbot prüfen jetzt!“

Auf der Veranstaltung sprachen unter anderem Luisa Neubauer, prominentes Gesicht von Fridays for Future, der Schriftsteller Max Czollek sowie der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, Werner Graf. (dpa, Tsp)