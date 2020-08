Nach dem gewaltsamen Vorgehen belarussischer Sicherheitskräfte gegen regierungskritische Proteste ist ein dritter Demonstrant gestorben. Das Gesundheitsministerium in Minsk bestätigte am Mittwoch den Tod des 43-jährigen Gennadi Schutow, der nach Angaben seiner Familie vergangene Woche bei einer Kundgebung in Brest von Sicherheitskräften angeschossen worden war.

Schutow sei im Krankenhaus gestorben, nachdem sich sein Zustand „stark verschlechtert“ habe, teilte das Ministerium mit. Zur Art seiner Verletzungen äußerte es sich nicht.

Schutows Tochter sagte der unabhängigen Nachrichtenseite Tut.by, Polizisten hätten ihrem Vater bei einer Kundgebung in Brest am 11. August in den Kopf geschossen.

Die Polizei hatte zuvor eingeräumt, bei der Kundgebung mit scharfer Munition auf Demonstranten geschossen und dabei einen Menschen verletzt zu haben.

Seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl am 9. August gibt es in Belarus Massenproteste gegen Langzeit-Präsident Alexander Lukaschenko, der die Abstimmung laut offiziellem Ergebnis mit rund 80 Prozent der Stimmen gewonnen hatte. Die Protestbewegung wirft Lukaschenko massiven Wahlbetrug vor und fordert seinen Rücktritt.

Sicherheitskräfte gingen teils brutal gegen die Demonstranten vor. Hunderte Menschen wurden verletzt, tausende wurden vorübergehend festgenommen. Nach ihrer Freilassung aus dem Polizeigewahrsam berichteten viele Demonstranten von Folter und schweren Misshandlungen.

Die Polizei prügelt in Belarus mit Schlagstöcken auf einen Demonstranten ein. Foto: Sergei Grits/AP/dpa

Wegen der Gewalt gegen friedliche Demonstranten und dem mutmaßlichen Wahlbetrug hatten die EU-Außenminister vergangene Woche Sanktionen gegen die politische Führung in Belarus auf den Weg gebracht.

An diesem Mittwoch befassen sich die EU-Staats- und Regierungschefs in einer Video-Konferenz mit der umstrittenen Präsidentschaftswahl. Die inzwischen nach Litauen geflohene Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja hatte den EU-Gipfel im Vorfeld aufgerufen, das offizielle Wahlergebnis nicht anzuerkennen. (AFP)