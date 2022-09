Nach Stockholms Antrag auf Nato-Beitritt Schweden erlaubt wieder Rüstungsexporte in die Türkei

Nach einem mehrjährigen Stopp hat Schweden wieder die Ausfuhr von Kriegsmaterial an die Türkei genehmigt. Stockholms Antrag auf eine Nato-Mitgliedschaft stärke die Argumente, Rüstungsexporte in andere Mitgliedstaaten zu genehmigen, einschließlich der Türkei, teilte die zuständige schwedische Behörde ISP am Freitag mit.

Sie habe Ausfuhren von elektronischer Ausrüstung, Software und technischer Unterstützung an Ankara genehmigt.

Schweden hatte gemeinsam mit Finnland als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit der jahrzehntelangen Tradition der militärischen Bündnisneutralität gebrochen und im Mai einen Antrag auf Nato-Mitgliedschaft gestellt.

Die Türkei hatte das Verfahren zunächst blockiert. Ankara beschuldigte Schweden und Finnland, dutzende „Terror“-Verdächtige aus der Türkei zu beherbergen und forderte deren Auslieferung.

Zudem beantragte die Türkei die Aufhebung der schwedischen Beschränkungen bei Militärexporten als eine Bedingung für einen Beitritts Schwedens zu dem Militärbündnis.

Jedes der 30 Nato-Mitgliedsländer muss den Beitritt ratifizieren. Nur die Zustimmung von Ungarn und der Türkei steht noch aus. (AFP)

