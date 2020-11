Am Ende wurde der öffentliche Druck zu groß. Lorenz Caffier, CDU-Innenminister in Mecklenburg-Vorpommern, ist am Dienstag zurückgetreten. Der wegen eines Waffenkaufs bei einem Händler mit Verbindungen zur rechtsextremen Szene unter Druck stehende CDU-Politiker erklärte in Schwerin, wegen der Affäre nicht mehr die nötige Autorität für sein Amt zu besitzen.

Nicht der Erwerb sei ein Fehler gewesen, aber sein Umgang damit, sagte Caffier zur Begründung. Mit seinem Rücktritt wolle er auch seine Familie und sein Umfeld schützen.

Jahrelang hatte Caffier den Kauf seiner Waffe, einer Glock 19, verschwiegen. Zahlreiche Presseanfragen zu seinen Verbindungen zum Waffenhändler Frank T. blockte er ab. Bis zuletzt hatte er auch gegenüber dem Tagesspiegel Fragen unbeantwortet gelassen.

Dazu zählt etwa die Frage, wer außer ihm und dem umstrittenen Waffenhändler noch von seinem Geheimnis wusste. Kritiker werfen Caffier vor, sich durch das Verheimlichen potentiell erpressbar gemacht zu haben.

Eingeständnis erst nach großem Druck

Als Caffier am Freitag den Waffenkauf erstmals einräumte, gab er zur Rechtfertigung an, dass seinen Behörden und ihm Anfang 2018 keine Verdachtsmomente zu der Firma von Frank T. vorgelegen hätten. Gestern allerdings gab er in einer Pressemitteilung zu, der ihm unterstellte Verfassungsschutz habe bereits im Sommer 2017, ein halbes Jahr vorm Waffenkauf, Informationen zu Frank K. gehabt.

Bei seinem Rücktritt wiederholte er jetzt, persönlich beim Kauf einer Pistole von einem Waffenhändler dessen rechtsextremistische Gesinnung nicht gekannt zu haben - die Information sei innerhalb seiner Behörde nicht an ihn weitergegeben worden. Auch habe es keine Anhaltspunkte für eine Mitgliedschaft in einer rechtsextremistischen Vereinigung oder strafbare Handlungen des Mannes gegeben. „Erst im Mai 2019 ergaben Ermittlungen des LKA Anhaltspunkte für rechtsextremistische Bestrebungen.“

Angeblich habe seine Behörde erst Anfang 2019 "erste Unterlagen" vom BKA bekommen. Diese Behauptung steht allerdings im Widerspruch zu Aussagen der Bundesregierung, wonach Unterlagen viele Monate früher überreicht worden seien.

Das Bundesland wird von einer rot-schwarzen Koalition regiert. Auch innerhalb der SPD gibt es heftige Kritik an Caffiers langem Schweigen - und an seiner Aufklärungsarbeit im Nordkreuz-Komplex. Der SPD-Landtagsabgeordnete Dirk Friedriszik sagte noch am Montag am Telefon, Caffiers Aussagen passten „zeitlich nicht zusammen“.

Die Landstagsfraktion seiner Linken fordert in einer Pressemitteilung, dass endlich Klarheit über die tatsächlichen Vorgänge im Nordkreuz-Komplex geschaffen werde: "Der Rücktritt von Caffier darf kein Schlussstrich sein.“ Als erstes erwarte man die umgehende Vorlage des Sachstandsberichtes der noch von Caffier eingesetzten Prepper-Kommission.

Dieser Bericht war eigentlich schon für 2018 angekündigt gewesen. Weshalb er bis heute nicht veröffentlicht wurde, erklärt das Innenministerium gegenüber dem Tagesspiegel nicht.

Das späte Eingeständnis des Waffenkaufs geht auf die Beharrlichkeit der taz-Reporterin Christina Schmidt zurück. Die Zeitung recherchiert seit langem intensiv im Nordkreuz-Komplex, etliche Missstände wurden nicht durch das Innenministerium oder Ermittler, sondern die taz aufgedeckt. Vergangenen Donnerstag fragte Schmidt nun Caffier auf einer Pressekonferenz, ob er eine Waffe bei Frank T. gekauft habe. Die auf Video festgehaltene Verweigerung löste in den Sozialen Medien große Empörung aus. Am Tag darauf gab Caffier gegenüber dem „Spiegel“ erstmals den Waffenkauf schließlich zu. (mit AFP/dpa)

