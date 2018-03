Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Donald Trump haben sich "besorgt" über die Rüstungspolitik des russischen Staatschefs Wladimir Putin geäußert. In einem Telefonat am Donnerstagabend hätten Merkel und Trump auch Sorge über die "negativen Auswirkungen" auf internationale Bemühungen zur Rüstungskontrolle ausgedrückt, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Putin hatte am Donnerstag Pläne zur atomaren Aufrüstung vorgestellt.

In seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation präsentierte Putin neue Atomwaffen und weitere Waffensysteme der russischen Streitkräfte. Unter anderem berichtete er über eine neue Atomrakete mit "praktisch unbegrenztem" Aktionsradius, die von keinem Abwehrsystem der Welt abgefangen werden könne.

Parteien beklagen Rückkehr zur Logik des Kalten Krieges

Politiker aller Parteien haben sich im Bundestag tief besorgt gezeigt über eine schrittweise Rückkehr der USA und Russlands zur Logik des Kalten Krieges. Darüber, wie Deutschland auf die Entwicklung amerikanischer „Mini-Nukes“ und neuer russischer Atomwaffen reagieren sollte, gehen die Meinungen jedoch weit auseinander. Die Linkspartei, die Grünen und die AfD sprachen sich am Freitag für einen Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland und für vertrauensbildende Maßnahmen in Richtung Russland aus.

Der SPD-Abgeordnete Rolf Mützenich sagte, er sei inzwischen gegen einen einseitigen Abzug aus Deutschland, der „neue Unsicherheiten nach Europa“ bringen würde. Denn Polen wäre zur Stationierung bereit. Russland und die USA sollten ihren Streit um mögliche Verletzungen des INF-Vertrages über die Vernichtung ihrer Mittel - und Kurzstreckenraketen bilateral klären. (dpa/AFP)