Neuer Vorschlag zur Einwanderung Sachverständigenrat will Aufenthaltsrecht für Klima-Flüchtlinge

Neue Aufenthaltstitel für die Einreise nach Deutschland schlägt der Sachverständigenrat für Integration und Migration vor, und zwar für Menschen, die vom Klimawandel betroffen sind. Das Gremium regt die Einführung von Klima-Pass, Klima-Card und Klima-Arbeitsvisum an, zunächst in Deutschland, aber auch als Vorbild für Europa und die Welt. Das geht aus dem Jahresgutachten hervor, das am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde.

Das sind die drei Vorschläge

1 Klima-Pass

Der Klima-Pass würde sich an Staatsangehörige von Ländern richten, die durch den Klimawandel ihr gesamtes Staatsgebiet verlieren. Das wären beispielsweise untergehende Pazifik-Inseln. Die Betroffenen sollten ein „humanitäres Daueraufenthaltsrecht in Deutschland“ bekommen, fordert das Gremium. Eine zahlenmäßige Obergrenze gäbe es diesem Konzept zufolge nicht. Deutschland würde so dem Papier zufolge „als Industrieland Mitverantwortung für den Klimawandel übernehmen“.

2 Klima-Card

Die Klima-Card würde sich an Menschen richten, deren Herkunftsländer „vom Klimawandel erheblich betroffen, aber nicht in ihrer Existenz bedroht“ sind. Das wären also potentiell sehr viel mehr Menschen als beim Klima-Pass. Daher schlägt der Sachverständigenrat ein spezifisches Kontingent pro Herkunftsstaat für ein humanitäres Aufnahmeprogramm vor. Die Klima-Card soll sich an Menschen richten, die ihre Heimat vorübergehend verlassen müssen, dorthin aber später zurückkehren. Damit das möglich wird, sollen jeweils Anpassungsmaßnahmen im Herkunftsland gefördert werden. Denkbar wäre dem Konzept zufolge aber auch, dass der Aufenthalt in Deutschland „verstetigt wird“.

3 Klima-Arbeitsvisum

Das Klima-Arbeitsvisum hätte den größten Kreis potentieller Adressat:innen. Hier würde es sich anders als bei den anderen beiden Aufenthaltstiteln nicht um humanitäre Migration handeln. Das Klima-Arbeitsvisum würde sich an Menschen richten, deren Heimat in deutlich geringerem Ausmaß vom Klimawandel betroffen ist als bei Klima-Pass und Klima-Card. Der Sachverständigenrat spricht von einem „Instrument der Erwerbsmigration“, um „neue Einkommensquellen und Perspektiven zu eröffnen“, wenn „schleichende Umweltveränderungen die Lebensbedingungen im Land erheblich verschlechtern“.

Es gäbe auch hier ein Kontingent, der Aufenthaltstitel wäre zudem an das Vorliegen eines Arbeitsvertrags gekoppelt. Bestimmte Qualifikationen oder Sprachkenntnisse wären aber dem Papier zufolge nicht notwendig. Vorbild des Klima-Arbeitsvisums wäre die Westbalkan-Regelung, die seit 2015 für Menschen aus dieser Region die Erwerbsmigration nach Deutschland im Rahmen eines Kontingents ermöglicht.

Das steht außerdem im Gutachten

Auf gut 150 Seiten setzt sich der Sachverständigenrat in seinem aktuellen Jahresgutachten mit dem Thema „Klimawandel und Migration“ auseinander. Der Klimawandel verstärke bestehende Treiber von Migration, heißt es in dem Papier. Die Wanderung spiele sich meistens innerhalb von Staaten oder zwischen benachbarten Staaten ab, nur selten hingegen über Kontinente hinweg.

Die Expertinnen und Experten widmen sich auch der Frage, mit welchem Ausmaß der Migration zu rechnen ist. Sie zitieren eine Studie, der zufolge 40 Millionen bis mehr als 200 Millionen Menschen aufgrund des Klimawandels gezwungen sein könnten, ihre Heimat zu verlassen. „Wenn kein wirksamer Klimaschutz geschaffen wird und zu wenig in nachhaltige Entwicklung und in Anpassung an nicht mehr abwendbare Folgelasten des Klimawandels investiert wird, müssen künftig deutlich mehr Menschen migrieren“, heißt es im Jahresgutachten.

Dabei solle Migration nicht nur als Problem verstanden werden, sondern als „proaktive Anpassungsstrategie“. Der Sachverständigenrat empfiehlt, in Anpassungsstrategien zu investieren, damit auch der Verbleib im Herkunftsland oder zumindest in der Region möglich wird.

Der Sachverständigenrat für Integration und Migration wurde 2008 von verschiedenen namhaften Stiftungen gegründet, darunter die Stiftung Mercator, die Volkswagen-Stiftung und die Bertelsmann-Stiftung. Mittlerweile wird er vollständig institutionell vom Bund gefördert, die Erstellung des Jahresgutachtens wird zudem vom Bundesinnenministerium mitfinanziert. Vorsitzender des Gremiums ist der Politikwissenschaftler Hans Vorländer.