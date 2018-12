Innenministerium: Weihnachtsmärkte im Fokus der Sicherheitsbehörden

Nach dem Straßburger Weihnachtsmarktattentat hat sich die Bedrohungslage in Deutschland nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums nicht verändert. Weihnachtsmärkte stünden ohnehin im besonderen Fokus der hiesigen Sicherheitsbehörden, sagte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch in Berlin. Es gebe keinen Anlass, auf den Besuch eines Weihnachtsmarktes zu verzichten. Seit dem terroristischen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche vor zwei Jahren wurden die Sicherheitsmaßnahmen in der Adventszeit in Deutschland deutlich verschärft.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) ordnete nach der Tat in Straßburg an, die Polizeipräsenz auf den großen Weihnachtsmärkten in seinem Bundesland zu verstärken. Die notwendigen Maßnahmen würden derzeit auf Bundesebene abgestimmt, sagte er am Mittwoch im Mainzer Landtag: „Hier werden wir vorschlagen, an den Eingängen der Weihnachtsmärkte deutlich mehr offene Präsenz zu zeigen und dabei auch die Maschinenpistole sichtbar zu tragen.“ (epd)