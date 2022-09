„Nur Kosten, nicht den Nutzen“ Habecks AKW-Notreserve erlebt den Stresstest

Sogar die ukrainische Regierung hat die Grünen gebeten, die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland länger laufen zu lassen. Hintergrund ist die Furcht, dass sonst die Strompreise noch mehr steigen, die Solidarität mit der Ukraine bröckelt und die Sanktionen gegen Russland in Frage stehen könnten.

„Wir zahlen einen hohen Preis, viele Menschen sterben. Wir hoffen, dass unsere Partner diesen Preis sehen und verstehen, und ihrerseits alles tun, was möglich ist“, sagte zuletzt der engste Berater von Präsident Selenskyj, Mychailo Podoljak, dem Tagesspiegel. Das sei auch wichtig, damit Putins Kriegskasse nicht weiter gefüllt werde – dafür braucht es auch weniger Gasverstromung.

Wie funktioniert die Notreserve?

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich entschieden – und wählt auf Druck seiner Partei das Modell einer Notreserve mit zwei Atomwerken bis April 2023. Das AKW Emsland geht Ende 2022 wie geplant vom Netz. Eine Entscheidung, die Experten die Hände über dem Kopf zusammen schlagen lässt.

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm formuliert es so: „Wir müssen dringend alle kurzfristig zur Verfügung stehenden Kraftwerkskapazitäten mobilisieren. Bei der aktuellen Entscheidung haben wir nur die Kosten, aber nicht den Nutzen der Verlängerung. Wie unsinnig“, sagt Grimm zu den Plänen Habecks.

Der Wirtschaftsminister betont dagegen, er tue alles, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Konkret geht der Grünen-Politiker den kleinstmöglichen Schritt in Richtung längere Nutzung der Atomkraft. „In vielleicht ’ner Woche oder so“ könnten sie hochgefahren werden, sagt Habeck mit Blick auf die zwei Reserve-AKW.

Unter welchen Bedingungen die Atomkraftwerke zurückgeholt werden können, sagt er nicht. Das hänge von der Leistung der französischen Atomkraft, den Wasserkraftwerken in Skandinavien und den Alpen sowie den Fluss-Pegelständen zum Kohletransport ab. Eine Laufzeitverlängerung und die Beschaffung neuer Brennstäbe lehnt Habeck ab. „Es wird in dieser Legislaturperiode keine Verlängerung der Laufzeit über diesen Winter hinaus geben.“

Wie reagieren die Betreiber?

Die Betreiber wurden sehr kurzfristig über die Pläne informiert. Außerdem hat Habeck für einen Weiterbetrieb angekündigt, dass er, sollten die Anlagen erneut gebraucht werden, die Erlöse deckeln und übermäßige Gewinne abschöpfen will. Niemand kann die Betreiber zwingen, sich auf dieses Vorhaben einzulassen. „Kernkraftwerke als Reservekraftwerke einzusetzen ist ein bisher nie dagewesener Vorstoß“, sagt die Sprecherin der Eon-Tochter PreussenElektra dem Tagesspiegel. Das Unternehmen betreibt Isar 2 in Bayern.

Dieses Atomkraftwerk und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg sollen ab Ende des Jahres in eine Art Stand-By-Modus wechseln. Der dortige Besitzer EnBW betont ebenfalls, die Bundesregierung müsse zunächst die vom Bundeswirtschaftsminister vorgeschlagene Vorgehensweise konkretisieren. „Erst dann kann die EnBW für das Kernkraftwerk Neckarwestheim II den Umfang der Machbarkeit einer Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft über das Jahresende hinaus prüfen.“

Experten warnen, die Rechnung gehe so nicht auf. Es dauere wohl länger als eine Woche, um die Meiler wieder hochzufahren, da die Reaktorkerne unter Umständen nur noch so wenig Reaktivität haben, dass zuerst das gesamte Bor aus dem Primärkühlmittel entfernt werden muss, um den Reaktor überhaupt noch anfahren zu können.

Ist das technisch sinnvoll?

Uwe Stoll ist technisch-wissenschaftlicher Geschäftsführer bei der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) und hat Zweifel. „Von der Sache her ist es technisch nicht unmöglich. Es gibt aber viele Fragezeichen“, sagt er dem Tagesspiegel. „Ein Kraftwerk, das abgeschaltet ist, produziert nicht mehr viel Wärme. Wenn ich mir vorstelle, es gibt einen harten Winter mit minus 20 Grad, dann friert das Wasser im Kühlturm ein. Ich brauche den Kühlturm aber zum Anfahren“, sagt Stoll.

Ein kurzfristiges Anfahren ist auch rein physikalisch schwierig, da sie kaum Uranreserven haben. Uwe Stoll

„Kernkraftwerke brauche eine vernünftige Planung, das kann man nicht im Wochentakt entscheiden.“ Bisher bereite man sich auf die Abschaltung am 31. Dezember vor, dafür seien bereits Fremdfirmen beauftragt worden. „Ein kurzfristiges Anfahren ist auch rein physikalisch schwierig, da sie kaum Uranreserven haben.“

Wie viele Personen werden für eine Notfallreserve im AKW gebraucht?

„Die gleiche Anzahl wie im Normalbetrieb“, sagt Stoll. „Sie produzieren keinen Strom und haben keine Einnahmen, haben aber fast die gleichen Kosten.“ Das Problem sei auch, dass einige der automatisierten Sicherheitsfunktionen, die eine sich am Netz befindliche Anlage hat, während eines Stillstands nicht zur Verfügung stehen.

„Sie müssen dann mehr von Hand machen. Nun wissen wir, dass der Mensch nicht immer ganz so zuverlässig ist, deshalb gibt es den hohen Automatisierungsgrad, um Störungen besser zu beherrschen.“ Natürlich habe man im abgeschalteten Betrieb weniger Radioaktivität, also ein geringeres Risiko. Ein geplanter Streckbetrieb wäre einfacher kalkulierbar.

In Isar 2 könnte noch etwas länger Dampf aufsteigen. © Foto: dpa/Armin Weigel

Steigt jetzt der Strompreis?

Ein Energiefachmann sagt es so: „Wir haben hohe Preise, der Preis wird bestimmt von Angebot und Nachfrage. Wenn ich das Angebot erhöhe, hat das eine Auswirkung auf den Preis.“ Und es kommen weitere Faktoren hinzu: Hunderttausende Heizlüfter sind verkauft worden, viele Bürger planen wegen des Gasmangels auf Heizen mit Strom umzustellen.

Der Bedarf wächst also. Und zuletzt wurde trotz des Mangels 15 Prozent des Stroms in Gaskraftwerken erzeugt – auch um Frankreich wegen der AKW-Probleme auszuhelfen. Das hat den Strompreis massiv steigen lassen. Mehr Atomkraft und weniger Gasverstromung hätten einen dämpfenden Effekt auf die Strompreise.

Stattdessen könnten die zwei Kraftwerke vier Monate in Reserve gehalten werden, ohne eine Kilowattstunde Strom zu erzeugen. Habeck hat entsprechende Entschädigungen angekündigt, die wiederum wohl auf den Strompreis umgelegt würden. Derzeit kostet der Betrieb eines Atomkraftwerks nach Expertenschätzungen rund 840 000 Euro täglich.

Warum will Habeck keinen Streckbetrieb?

Wenn es ums Energiesparen geht, ist Robert Habeck keine Maßnahme zu klein. Öffentliche Gebäude sollen nicht mehr beleuchtet werden, Durchgangsräume in Verwaltungsgebäuden unbeheizt bleiben, LED-Werbung wird nachts verboten, Geschäfte dürfen nicht mehr zu offenen Türen hinausheizen. „Jede Kilowattstunde hilft in dieser Situation“, sagte Habeck.

Atomkraftwerke sind kein Spielzeug. Wirtschaftsminister Robert Habeck

Doch ausgerechnet bei der Atomkraft verzichtet der Wirtschaftsminister nun auf Energie, statt sie einfach einige Monate weiterlaufen zu lassen. „Atomkraftwerke sind kein Spielzeug“, sagt Habeck.

Die beiden süddeutschen AKW könnten unter Umständen einen Unterschied machen, das Kraftwerk in Emsland könne man dagegen durch schwimmenden Öl-Kraftwerke (sogenannte „Power- Barges“) ersetzen. Dafür sollen nun auch Schiffe Strom erzeugen, auf denen mit Öl angetriebene Generatoren stehen. Ein teures Modell aus der Vergangenheit.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. © IMAGO/photothek/xFlorianxGaertner/photothek.dex

„Das Geld spielt für Herrn Habeck keine Rolle“, schüttelt ein Energieexperte den Kopf. Für die Grünen gehört der Kampf gegen die Atomkraft zur Gründungs-DNA. Die Notreserve-Option hat für die Grünen den Vorteil, dass sie eine endgültige Entscheidung über einen Streckbetrieb von Isar 2 und Neckarwestheim 2 in den November oder Dezember verschiebt – also nach der Landtagswahl in Niedersachsen.

Gibt der Stresstest Habeck Recht?

Aus seiner Sicht ja, aber schon die dafür verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) hatten einen normalen Weiterbetrieb nahelegt. Sie hatten in drei Szenarien untersucht, ob das Stromnetz diesen Winter störungsfrei – bezüglich Erzeugungsleistung und Übertragungsfähigkeit – betrieben werden kann.

Gerade im europäischen Verbund zeigt die Analyse in einem Szenario eine durchaus brisante Entwicklung. 18 bis 19 Gigawatt Lastunterdeckung könnten zeitweise vorliegen, was vermutlich großflächige Lastabwürfe zur Folge hätte – etwa die Abschaltung von Industriebetrieben. Den Szenarien gemein ist, dass ein Streckbetrieb Risiken minimieren würde.

Das gilt auch für die Abhängigkeit von ausländischen Kraftwerken, wenn es kurzfristig sogenannte Redispatch-Kapazitäten braucht – also Kraftwerke, die zum Ausgleich von Ungleichgewichten Strom liefern müssen. Die drei verbliebenen Meiler könnten den Bedarf für das Engpassmanagement um 0,5 Gigawatt senken, heißt es in der Analyse. Sie lieferten etwa fünf Terawattstunden Elektrizität im durchkalkulierten, aber nun ausgeschlossenen Streckbetrieb. Damit könnten 2,4Terawattstunden (TWh) an Stromerzeugung in Gaskraftwerken eingespart werden.

Grob kalkuliert auf Basis durchschnittlicher Wirkungsgrade der Atomkraftwerke wäre die eingesparte Gasmenge etwa doppelt so hoch. Das hätte auch Auswirkungen auf die Preise, die die Bürger gerade sehr umtreiben. Habeck sagt jedoch, die Wirkung hoher Preise auf den Strombedarf sei bei den Berechnungen nicht berücksichtigt worden.

Zur Startseite