OSZE-Generalsekretärin Helga Schmid „Das organisierte Verbrechen profitiert auch von diesem Krieg“

Frau Schmid, der deutsche Außenminister Klaus Kinkel sagte vor 30 Jahren nach seinem ersten Besuch bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) kopfschüttelnd auf Schwäbisch, „Des ischa Schwatzbud‘“, also „Das ist eine Quasselbude“. Hatte er recht?

Nein. Die OSZE ist im Kalten Krieg entstanden, mitten in der Konfrontation von Ländern, die sehr unterschiedliche Vorstellungen von der Welt hatten. Da war es sehr wichtig, dass man sich an einen Tisch gesetzt und geredet oder, um Klaus Kinkel aufzunehmen, miteinander „geschwätzt“ hat. Man hat damals keine Freundlichkeiten ausgetauscht, man kam zu konkreten Ergebnissen. Das war damals richtig und ist es noch.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden