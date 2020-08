Beim Parteitag der US-Republikaner wird am Mittwochabend (Ortszeit/Donnerstag MESZ) Vizepräsident Mike Pence für die Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump werben. Pence (61) will bei seiner Ansprache im historischen Fort McHenry in Baltimore auch seine Nominierung als Vizepräsident annehmen. Auf der Rednerliste stehen zudem die prominente Trump-Beraterin Kellyanne Conway, die zum Monatsende ihren Posten aufgibt, und der frühere US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell.

[Parteitags-Auftakt der US-Republikaner: Lesen Sie hier, wie zwei Reden zeigen, welche Chance Donald Trump im Wahlkampf verpasst]

Wie schon in den vergangenen Tagen soll mit Lara Trump - der Ehefrau von Präsidentensohn Eric Trump - auch wieder jemand aus der Trump-Familie für den Amtsinhaber werben. Neben Senatoren und Kongressabgeordneten stehen mehrere weitere Redner auf dem rund dreieinhalbstündigen Programm.

[Mit dem Newsletter „Twenty/Twenty“ begleiten unsere US-Experten Sie jeden Donnerstag auf dem Weg zur Präsidentschaftswahl. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung: tagesspiegel.de/twentytwenty.]

Zum Auftakt des weitgehend virtuellen Parteitags hatten die Delegierten in Charlotte (North Carolina) Trump am Montag einstimmig zum Kandidaten für die Wahl am 3. November nominiert. Er will die Nominierung am Donnerstag zum Abschluss des Parteitags bei einer Rede vom Weißen Haus aus annehmen. Trump (74) zieht gegen Joe Biden (77) in die Wahl. Die Demokraten hatten den Ex-Vizepräsidenten in der vergangenen Woche zu ihrem Kandidaten gekürt. (dpa)