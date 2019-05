CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat dem Youtuber Rezo ein Gespräch angeboten. "Lieber Rezo, lass uns miteinander reden", schrieb Ziemiak am Donnerstag auf Facebook. "Lass uns über Deine Kritik an der CDU sprechen, aber bitte höre auch uns zu, wie wir die Dinge sehen."

Rezo hatte am Samstag ein Video veröffentlicht, in dem er fast eine Stunde lang Kritik an der CDU zusammenträgt, unter anderem an deren Klimaschutzpolitik. Es ist inzwischen mehr als fünf Millionen Mal abgerufen worden.

In einer ersten Reaktion auf Rezo hatte Ziemiak nicht so versönlich geklungen: Gegenüber dem Tagesspiegel hatte er am Mittwoch das Video „gefährlich“ genannt.

Dagegen gestand nun Ziemiak Fehler seiner Partei ein. "Wir machen nicht alles richtig. Du hast Kritikpunkte benannt, die berechtigt sind", schrieb Ziemiak an Rezo. Als ein Beispiel nannte Ziemiak den Klimaschutz. "Die Lösungen müssen jedoch so sein, dass die Menschen in Deutschland unseren Weg akzeptieren", betonte er.

"Lass uns treffen, damit wir miteinander sprechen können. Philipp Amthor kommt auch. Dein Paul", beendete der CDU-Generalsekretär seinen Brief an Rezo. Außerdem verlinkte er auf ein Papier "Offener Brief an Rezo", das auf der CDU-Internetseite veröffentlicht wurde.

In dem Text erklärte die CDU, sie habe zunächst als Antwort auf Rezo ebenfalls ein Video erstellt – "ein klasse Produkt". Letztlich habe sich die Partei dann aber entschieden, nicht "die hastige Antwort" zu geben, sondern "die politische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Argumenten, Analysen und Schlussfolgerungen" zu suchen.

Mehrere Medien hatten berichtet, in dem Video antworte der ebenfalls 26 Jahre alte CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor auf Rezo.

Der Youtuber selbst meldete sich am Donnerstag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zu Wort und griff die Partei erneut scharf an. "Selbst wenn ein Unterdreißigjähriger sich auf Wissenschaftler und Experten beruft, antwortet die CDU mit Lügen und geht inhaltlich gar nicht auf Argumente ein", sagte er dem Blatt (Freitagsausgabe). Ziemiak hatte Rezo zuvor im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland "Falschbehauptungen" vorgeworfen. (AFP)