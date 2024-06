Piraten, Volt, Letzte Generation Welche Chancen haben Kleinstparteien bei der Europawahl?

Wenn am 9. Juni die Abgeordneten des Europäischen Parlaments gewählt werden, werden darunter auch Mitglieder von Parteien sein, die in keinem Landesparlament – und schon gar nicht im Bundestag – vertreten sind. Die Tierschutzpartei, Volt, die Piraten, die Letzte Generation und andere Kleinstparteien haben gute Chancen, im neuen Europaparlament vertreten zu sein.

Warum schneiden die „Sonstigen“ bei dieser Wahl oft besser ab als bei anderen Wahlen? Und welche Folgen hat das für die Parteienlandschaft – und für die Politik?

Die „Sonstigen“ sind gerade für junge Wählerinnen interessant

Pia Schreiber ist Journalistin und recherchiert zu Klein- und Kleinstparteien. Sie sagt: Kleinparteien bieten gerade jungen Wählern attraktive Alternativen.

In dem uneinheitlichen EU-Wahlsystem ist Deutschland eines der wenigen Länder, in dem es noch keine Sperrklausel gibt. Das soll sich 2029 ändern, wie der Rat der EU beschlossen hat. Für die „Sonstigen“ geht es bei dieser Wahl also um viel: Wenn nicht jetzt, wann dann? Kleinparteien können dabei gerade für junge Wählerinnen und Wähler interessant sein, die sich bei den Altparteien unwohl fühlen – sei es aufgrund des Altersdurchschnitts ihrer Mitglieder oder ihrer inhaltlichen Ausrichtung.

Die junge Generation wird von ihren Sorgen an die Wahlurne getrieben. Multiple Dauerkrisen wie Inflation und Klima fordern transnationale Lösungen. Die Europawahl kann dafür die Weichen stellen – frei von dem Druck, strategisch wählen zu müssen. Denn ohne Sperrklausel gibt es keine per se verschenkten Stimmen. Schon 0,6 Prozent der Stimmen können zu einem Mandat führen. Und es gibt Alternativen auf dem Wahlzettel, die offen für die Ideen junger Leute sind, ohne der Rechtsstaatlichkeit dabei feindlich gegenüberzustehen.

Der Trend zur Zersplitterung hält an

Daniel Friedrich Sturm leitet das Tagesspiegel-Hauptstadtbüro. Er sieht einen Trend zu Kleinparteien und vermisst die Fünf-Prozent-Hürde.

Kleine und kleinste Parteien liegen im Trend. Bei der hessischen Landtagswahl Ende 2023 erhielten Freie Wähler, Tierschutzpartei, Volt und andere Sonstige zusammen neun Prozent. Bei der letzten Europawahl bekamen die Parteien, die nicht im Bundestag sitzen, beachtliche 12,9 Prozent. Infolge der fehlenden Sperrklausel zogen „Die Partei“ und Freie Wähler mit je zwei Mandaten ins Europäische Parlament; Tierschutzpartei, ÖDP, Familien-Partei, Volt und Piraten holten je ein Mandat.

Bei dieser Europawahl dürften die Sonstigen stark bleiben oder in der Summe noch hinzugewinnen. Der Trend zur Zersplitterung der Parteienlandschaft hält an, die Unzufriedenheit mit Ampel-Parteien und CDU/CSU ist groß. Mit der Wagenknecht-Partei BSW erweitert sich am Sonntag das Parteien-Menü. Volt könnte, zumal in den Städten, in links-liberalen Wählerschichten punkten. Die Freien Wähler spüren ebenfalls Rückenwind. Bei der Bundestagswahl werden sie alle es viel schwerer haben. Der Fünf-Prozent-Hürde sei Dank!

Bei der Europawahl sind die Wähler experimentierfreudig

Ursula Münch ist Direktorin der Akademie für Politische Bildung Tutzing. Sie meint, dass der Einfluss von Fraktionslosen im Europaparlament sehr begrenzt ist.

Auswahl gibt es reichlich bei der Europawahl am Sonntag: 35 Parteien und sonstige politische Vereinigungen bewerben sich um die 96 Parlamentssitze, die Deutschland im Europaparlament zustehen. Die Europawahl ist „sonstigenfreundlich“: Das Bundesverfassungsgericht hat im Februar 2014 die bis dahin gültige Drei-Prozent-Sperrklausel im Europawahlrecht für verfassungswidrig erklärt.

Zudem sind die Wähler bei dieser Wahl, die viele fälschlich für nachrangig halten, experimentierfreudiger als bei einer Bundestagswahl. 2019 schafften es 14 deutsche Parteien ins Europaparlament (CDU und CSU einzeln gezählt), sieben davon mit nur einem oder zwei Abgeordneten. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich am kommenden Wahlabend sogar noch mehr kleine Parteien über einen Einzug freuen dürfen.

Auch deren Abgeordnete werden sich jedoch spätestens nach der Wahl die Frage stellen müssen, welcher Fraktion sie sich anschließen. Auf Anklang bei einem Teil der Wählerschaft zu stoßen ist nämlich einfacher, als im Europaparlament als Fraktionsloser etwas zu bewegen.