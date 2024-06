Plan für den Kriegsfall Wie die Regierung die Bevölkerung schützen will

Die Bundesregierung will sich mit einer neuen Strategie für die durch den Ukrainekrieg veränderte Sicherheitslage wappnen. Als Basis dient die sogenannte „Rahmenrichtlinie Gesamtverteidigung“ (RRGV) aus dem Jahr 1989 – diese wurde nun an die aktuellen Herausforderungen angepasst.

„Erstmals seit Jahrzehnten ist Deutschland auch wieder militärisch bedroht“, heißt es in dem 81-seitigen Papier, das am Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Als Reaktion werden nun in dem Dokument Regeln und Pflichten aufgelistet, die im Kriegsfall gelten würden.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte nach dem Kabinettsbeschluss: „Alle staatlichen Ebenen müssen eng zusammenwirken, die militärische und zivile Verteidigung haben wir eng verzahnt.“

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) betonte, dass Deutschland gerade eine „verschärfte Bedrohungslage“ erfahre – im Cyberraum, durch Drohnen, die über Bundeswehrliegenschaften fliegen, Desinformationskampagnen und klassische Sabotage. „Es ist wichtig, dass wir gesamtstaatlich darauf reagieren“, sagte Pistorius.

Das Papier ist Teil einer sicherheitspolitischen Neubestimmung der Bundesregierung, mit der die Nationale Sicherheitsstrategie der Ampelkoalition mit Leben gefüllt werden soll. Im November vergangenen Jahres hatte Pistorius schon die neuen verteidigungspolitischen Richtlinien vorgestellt. Mit dem nun vorliegenden Dokument erfolgt die Verzahnung mit dem Zivilschutz.

Klare Verantwortlichkeiten

Die Verantwortlichkeiten im Kriegsfall werden in dem Papier noch einmal klar benannt. Der Bund kümmert sich um die militärische Verteidigung und legt auf dem Gebiet der zivilen Verteidigung das Gesamtkonzept und die Rahmenbedingungen fest, die dann von den Ländern umzusetzen sind. Für die gesundheitliche Versorgung der Zivilbevölkerung sind die Länder zuständig.

In dem Papier wird die Bedeutung eines funktionierenden Meldewesens betont, damit alle relevanten Informationen auch rechtzeitig bei den betreffenden Behörden und Verwaltungsebenen ankommen. Das hatte bei der Flutkatastrophe im Ahrtal nicht richtig funktioniert.

Der Bund kann den Landesregierungen Weisungen erteilen und die Bundespolizei im gesamten Bundesgebiet einsetzen. Um die Bevölkerung über Bedrohungen informieren zu können, greifen klare Regeln für die Medien.

Damit die Regierungsorgane und die Justiz im Verteidigungsfall stets handlungsfähig sind, können Amtszeiten und Wahlperioden für den Bundestag und die Landesparlamente so angepasst werden, dass nicht im Krieg gewählt werden muss.

Versorgung der Bevölkerung

Bei Bedarf seien „regulierende Eingriffe in die Lebensmittelkette“ möglich, um die Versorgung der Zivilbevölkerung und der Soldatinnen und Soldaten sicherzustellen. Konkret heißt das, dass der Staat knappe Lebensmittel auch beschlagnahmen kann. Außerdem lagert der Bund im Rahmen der zivilen Notfallvorsorge auch selbst Getreide, Hülsenfrüchte oder Kondensmilch ein.

Sie müssen deshalb darauf vorbereitet sein, sich zunächst selbst zu helfen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Fertigkeiten auch Nachbarschaftshilfe zu leisten. Aus der angepassten Richtlinie Verteidigung

Ziel ist, vor allem in Ballungsräumen zur Versorgung der Bevölkerung mit mindestens einer täglichen Mahlzeit beizutragen. Es wird in dem Papier aber auch auf die Eigenverantwortung der Bevölkerung hingewiesen. Der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière war im Jahr 2016 noch heftig dafür kritisiert worden, als er den Menschen angesichts der Terrorgefahr riet, Notvorräte anzulegen. Schon damals hatte die Große Koalition ein neues Zivilschutzkonzept vorgelegt.

Auch Faeser hatte sich vor zwei Jahren ähnlich geäußert. Im Notfall könnten die Bürger nicht damit rechnen, dass überall sofort staatlich organisierte Hilfe geleistet werden könne, heißt es nun in dem Papier. „Sie müssen deshalb darauf vorbereitet sein, sich zunächst selbst zu helfen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Fertigkeiten auch Nachbarschaftshilfe zu leisten.“

Bunker und Sirenen

Ein Schwachpunkt in Deutschland ist der Mangel an Schutzräumen. Anders als etwa in Finnland gibt es hierzulande nicht für jeden Bürger einen Platz in einem Bunker. Selbst da, wo es Schächte oder Keller gibt, die als Schutzraum dienen könnten, wissen die Anwohner in der Regel nicht, wohin sie sich wenden müssten.

Blick in den Atomschutzbunker unter dem Kurfürstendamm in Berlin. Wird Deutschland angegriffen, sollen unterirdische Bunker für Schutz sorgen. © dpa/Daniel Karmann

Die Bundesregierung setzt daher auf einen „Grundschutz vor Kriegswaffeneinwirkungen“, der sich aus der in Deutschland „flächendeckend vorhandenen soliden Bausubstanz“ ergebe. Im privaten Bereich etwa könnten zum Beispiel „Kellerräume in Massivbauweise gute Deckungsmöglichkeiten bieten“, heißt es in dem Papier. „Ebenso bieten Tiefgaragen oder U-Bahn-Stationen, die sich unterhalb der Erdoberfläche befinden, Schutz gegenüber Explosionen.“

Bevor Schutzräume aufgesucht werden können, müssen sie gewarnt werden. Allerdings: Sirenen sind nach dem Ende des Kalten Krieges in Deutschland weitgehend abgebaut worden. Der Bund hat deshalb 2021 ein Förderprogramm aufgelegt, betreibt aber auch das Modulare Warnsystem (MoWaS). Damit werden amtliche Warnmeldungen für die Bevölkerung erfasst und an eine Vielzahl von sogenannten Warnmultiplikatoren verteilt, darunter Medien, Stadtinformationssysteme, „Cell Broadcast“ oder Warn-Apps wie „Nina“.

Deutschland als Drehscheibe für die Nato

Das Papier trägt dem Umstand Rechnung, dass Deutschland im Konfliktfall nicht mehr Frontstaat wäre, wohl aber Drehscheibe für alliierte Nato-Truppen auf dem Weg ins Einsatzgebiet. Im Rahmen des Ende Mai abgeschlossenen Großmanövers „Steadfast Defender“ wurde unter anderem genau diese Verlegung von Soldaten und Material geübt.

Die „Unterstützung der Bündnispartner als Transit- und Gastnation“ sei aber „keine rein militärische, sondern eine gesamtstaatliche Aufgabe“, heißt es in dem vom Bundeskabinett verabschiedeten Papier. Es gehe etwa darum, Unterkünfte für durchreisende oder stationierte Truppen bereitzustellen und deren Versorgung zu gewährleisten. Aber auch darum, dass etwa genug Eisenbahnwaggons für den Transport zur Verfügung stehen oder Brücken auch gepanzerte Kolonnen tragen können.

Besondere Rolle für die Wirtschaft

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte das Wort „Kriegswirtschaft“ angesichts der russischen Bedrohung schon in Friedenszeiten verwendet – auf den 81 Seiten aus Berlin findet es sich nicht. Das Papier stellt vielmehr klar, dass auch im äußersten Notstand die Privatwirtschaft die Aufgabe habe, die Zivilbevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern und Leistungen zu versorgen. Dies gelte auch für die Energieversorgung oder Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nach Zerstörungen.

Dabei geht die Bundesregierung davon aus, dass die soziale Marktwirtschaft mit ihren dezentralen Entscheidungs- und Lenkungsmechanismen eine optimale Versorgung gewährleistet. „Staatliche Eingriffe dürfen nur im Rahmen der Verhältnismäßigkeit vorgenommen werden“ und die „Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung“ soll „nur so wenig wie möglich“ beeinträchtigt werden.

Bei Bedarf kann das Bundeswirtschaftsministerium beispielsweise Verträge mit der Privatwirtschaft priorisieren, um die Versorgung mit notwendigen Gütern zu gewährleisten.

Allerdings hätten staatliche Eingriffe oft nicht die gewünschte Wirkung, „weil die Wirtschaft Produktionsumstellungen häufig nur mit längeren Vorlaufzeiten vornehmen kann“, heißt es in dem Dokument. Das zeigt sich augenblicklich bei der Beschaffung neuer Ausrüstung und Munition für die Bundeswehr, die trotz erfolgter Bestellungen und Produktionsausweitungen der Industrie einfach ihre Zeit braucht.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.