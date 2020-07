Seit heute morgen demonstrieren Klimaaktivisten verschiedener Gruppen vor den Parteizentralen von CDU und SPD in Berlin.

Während Greenpeace auf dem Dach des Konrad-Adenauer-Hauses Stellung bezogen hat, blockieren Mitglieder von Ende Gelände, Extinction Rebellion und anderen Gruppen das Willy-Brand-Haus in Kreuzberg.

Sie protestieren damit gegen das geplante Kohlegesetz der Bundesregierung, das am Freitag im Bundestag und Bundesrat beschlossen werden soll.

Für ihre Aktion sind die Greenpeace-Aktivisten am frühen morgen auf das Dach der CDU-Parteizentrale geklettert und haben das Gebäude mit schwarzem Stoff verhüllt.

„Hier müssen sie uns zuhören“, kommentierte eine Sprecherin in einem Video, das Greenpeace am frühen Mittwochmorgen etwa auf Twitter teilte. Zu sehen waren Demonstranten, die ein Transparent auf dem Dach des Konrad-Adenauer-Hauses entrollten.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und dessen Partei warfen die Aktivisten vor, Wissenschaftlern sowie der Kohlekommission nicht zuzuhören.

Das geplante Kohleausstiegsgesetz der Bundesregierung sei eine „Farce“, kommentierte die Greenpeace-Sprecherin.

Die Aktivisten haben am Konrad-Adenauer-Haus ein Plakat mit dem Bild von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier aufgespannt. Foto: Tobias Schwarz/AFP

„Unser aller Geld soll verwendet werden, um für die Schäden aufzukommen, die die Kohleindustrie verursacht hat.“ Die Polizei bestätigte einen Einsatz.

Deutschland soll bis 2038 schrittweise aus der klimaschädlichen Kohleverstromung aussteigen. Der Entwurf zum Kohleausstiegsgesetz sieht einen konkreten Fahrplan für das vorzeitige Abschalten von Kohlekraftwerken vor.

Umweltaktivisten von Greenpeace klettern aus Protest am frühen Mittwochmorgen auf das Dach der CDU-Zentrale. Foto: Hannibal Hanschke/Reuters

Zentrale Gesetze zum Kohleausstieg sollen am Freitag von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden und damit noch vor der parlamentarischen Sommerpause.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Die Sprecherin von Ende Gelände, Ronja Weil, bezeichnet den Gesetzesinhalt als „Klimaverbrechen“. Noch 18 weitere Jahre Kohle würden es unmöglich machen, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

„Heute kämpfen wir gegen die Milliardengeschenke für Kohle-Konzerne und für den sofortigen Kohleausstieg“, schreibt sie in einer Pressemitteilung.

Extinction Rebellion fordern die SPD auf, am Freitag im Bundestag gegen das Gesetz zu stimmen „und endlich für Klimaschutz einzutreten“.

Morgen will Fridays for Future demonstrieren

Die Jugendbewegung Fridays for Future solidarisiert sich ebenfalls mit der heutigen Blockade und ruft für den morgigen Donnerstag, 2. Juli, zu Protesten im Regierungsviertel auf. Um 16 Uhr soll eine Fahrrad-Demo am Invalidenpark starten.

Die Organisation wirft der SPD vor, sie verrate mit dem Gesetz die junge Generation und vor allem die Menschen im globalen Süden.

„Von Sozialdemokratie kann keine Rede sein, denn dieses Gesetz befeuert die Klimakrise und zementiert globale Ungerechtigkeiten“, sagte Quang Paasch, ein Sprecher von Fridays for Future.

Erst vor wenigen Tagen gab es in Brandenburg Protest gegen das geplante Kohlegesetz: Am vergangenen Freitagmorgen waren Umweltaktivisten des Anti-Kohle-Bündnisses „Ende Gelände“ in den Lausitzer Braunkohle-Tagebau Jänschwalde eingedrungen und hatten stundenlang einen Bagger besetzt. Sie forderten einen sofortigen Kohleausstieg.

Mehr zum Thema Protest gegen Kohlegesetz Besetzung von Tagebau Jänschwalde wegen Gewitters beendet

Nach elf Stunden beendeten die Besetzer die Aktion in etwa 40 Metern Höhe wegen Gewitterregens aus Sicherheitsgründen. (Tsp/dpa)