Queen Elizabeth II. ist tot Das Leben der Monarchin in Bildern

Mit dem Tod von Elizabeth II. geht eine Ära zu Ende. Vor Schloss Balmoral und dem Buckingham-Palast in London haben sich Tausende Menschen versammelt, die ihre Anteilnahme ausdrücken wollen. Anteilnahme für die am längsten regierende Monarchin des Vereinigten Königreichs.

Die Amtszeit von Queen Elizabeth II. begann am 6. Februar 1952. Ein Jahr später – am 2 Juni 1953 – wurde sie in der Westminster Abbey in London zur Königin gekrönt. Damals war sie 27 Jahre alt.

Der Bischof von Durham, Elizabeth II. sowie Bischof von Bath und Wells (von links) während der Krönung der Königin. © imago images/Everett Collection

Elizabeth Alexandra Mary ist die älteste Tochter von Prinz Albert, später König Georg VI., und dessen Ehefrau Elizabeth, die später die erste Königen des Vereinigten Königreiches wird, die diesen Namen trägt. 1937 ist der Vater der heutigen Queen zum König gekrönt worden. Das machte Elizabeth zur direkten Thronfolgerin.

Nach der feierlichen Krönung ihres Gatten George VI. am 12.5.1937 winken Königin Elizabeth und ihre älteste Tochter Prinzessin Elizabeth vom Balkon des Buckingham-Palastes der Bevölkerung zu. © dpa/epa

1947 – fünf Jahre vor ihrer Krönung – heiratete Elizabeth den britischen Kriegsmarineoffizier Philip Mountbatten. Ein Jahr später wird Charles geboren.

Die britische Prinzessin Elizabeth (zukünftige Königin Elizabeth II.) und Philip, Herzog von Edinburgh, posieren an ihrem Hochzeitstag, 20. November 1947, im Buckingham-Palast in London. © AFP

Im Jahr 1950 wird Prinzessin Anne, das zweite Kind und die erste und einzige Tochter von Königin Elizabeth II. und Prinz Philip geboren.

Lächelnd posiert die britische Prinzessin Elizabeth Anfang 1951 mit ihrem Mann Philip, Herzog von Edinburgh, und den beiden Kindern Prinz Charles (2) und Prinzessin Anne (fünf Monate) in ihrem Londoner Wohnsitz Clarence House. © dpa/INP

1960 brachte Elizabeth II. ihren zweiten Sohn Andrew zur Welt. Edward – geboren 1964 – ist der jüngste ihrer vier Kinder. Schon damals hatte die Queen ein Faible für Corgis.

Ein undatiertes Bild zeigt die britische Königin Elizabeth II. neben ihrer Tochter Prinzessin Anne. © AFP/STF

1978 besuchte Königin Elizabeth II. zum zweiten Mal die Bundesrepublik. Ihr erster Staatsbesuch fand im Jahr 1965 statt.

Königin Elizabeth II. von Großbritannien und ihr Gatte Prinz Philip fahren in einem offenen Landauer im Mai 1978 in Berlin anlässlich einer Truppeninspektion über das Maifeld am Olympiastadion. © dpa

Im Juli 1981 heiratete Königin Elizabeths ältester Sohn, Prinz Charles, die ehemalige Kindergärtnerin Lady Diana Spencer.

Ein Archivfoto vom 29. Juli 1981 zeigt Lady Diana, Prinzessin von Wales, und Prinz Charles von Wales, wie sie nach ihrer Hochzeit in London die St. Paul Kathedrale verlassen. © AFP

Prinzessin Diana stirbt am 31. August 1997 in Paris. Die gemeinsamen Kinder mit Charles, William und Harry, sind ohne Mutter. Ihre Großmutter Königin Elizabeth II. wird für ihre späte Reaktion auf Dianas Tod kritisiert.

2007 feiern Elizabeth II. und Philip ihre Diamanthochzeit.

Großbritanniens Königin Elizabeth II. (3-L) und Seine Königliche Hoheit, der Herzog von Edinburgh (3-R), werden im Clarence House von Mitgliedern ihrer Familie empfangen. Anlass ist ein Abendessen, zu dem Seine Königliche Hoheit, der Prinz von Wales, und Seine Königliche Hoheit, die Herzogin von Cornwall, anlässlich der bevorstehenden Diamantenen Hochzeit der Königin und des Herzogs eingeladen haben. © dpa/EPA/TIM GRAHAM

Kurz vor seinem 100. Geburtstag stirbt der Queen-Gemahl Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, am 9. April 2021.

Königin Elizabeth II. von Großbritannien nimmt steht vor der Trauerfeier von Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor. © dpa/PA Wire/Yui Mok

Im Juni 2022 feierte Großbritannien den 70. Jahrestag der Thronbesteigung der Queen. Vier Tage lang dauerten die Feierlichkeiten.

Die britische Königin Elizabeth, Prinz Charles und Catherine, Herzogin von Cambridge, zusammen mit Prinzessin Charlotte und Prinz Louis erscheinen auf dem Balkon des Buckingham Palastes als Teil der Trooping the Colour-Parade. © REUTERS/Hannah Mckay

Prinz Louis hält sich dabei die Ohren zu – und stiehlt der Queen fast die Show.

Der britische Prinz Louis hält sich während des Vorbeiflugs der Royal Air Force die Ohren zu. © AFP/DANIEL LEAL

