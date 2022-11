Raketeneinschlag in Polen Nachrichtenagentur entlässt Journalisten hinter falscher Nachricht zum Ukrainekrieg

Die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) hat einen Journalisten entlassen, nachdem dieser mutmaßlich unsauber gearbeitet hatte. Im Speziellen geht es um die Berichterstattung rund um den Raketeneinschlag in Polen, berichten die US-amerikanische Nachrichtenseite „The Daily Beast“. und die Zeitung „The Washington Post“.

Vergangenen Dienstag waren Raketen in dem polnischen Dorf Przéwodow eingeschlagen. Der Ort liegt nur wenige Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Laut dem ukrainischen Militär schoss die russische Armee an diesem Tag 90 Raketen auf das Land ab. Betroffen war demnach das gesamte Staatsgebiet. Hauptziel sei die zivile Infrastruktur gewesen. Landesweit kam es zu Stromausfällen.

Als kurz vor 20 Uhr die ersten Meldungen über den Raketeneinschlag in Polen über die Nachrichtenticker kamen, meldete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf „einen hochrangiger US-Geheimdienstmitarbeiter“, dass „russische Raketen in das Nato-Mitglied Polen eingedrungen sind und zwei Menschen getötet haben“.

Nachrichtenagentur korrigiert sich

Am Folgetag korrigiert sich die Agentur: „In früheren Versionen eines Artikels, der am 15. November 2022 veröffentlicht wurde, berichtete die Associated Press fälschlicherweise unter Berufung auf Informationen eines hochrangigen amerikanischen Geheimdienstmitarbeiters, der anonym bleiben wollte, dass russische Raketen in Polen eingeschlagen und zwei Menschen getötet hätten.“

Zu diesem Zeitpunkt meldete die AP unter Berufung auf US-Vertreter, dass es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Flugabwehrrakete handle, die ukrainische Soldaten offenbar abgefeuert hätten, um eine russische Rakete abzuwehren. Ähnliche Mutmaßungen hatten Experten bereits am Dienstagabend angestellt.

Associated Press hat Regeln im Umgang mit anonymen Quellen

Zu diesem Zeitpunkt haben jedoch weltweit Medien die Nachricht über den russischen Raketeneinschlag in dem Nato-Land verbreitet. James LaPorta, der die Erstmeldung verfasste, sei nun entlassen worden, wie „The Daily Beast“ berichtet. Die „Washinton Post“ beruft sich auf Mitarbeiter der Nachrichtenagentur. Zuvor soll es eine kurze interne Untersuchung gegeben haben. Weder LaPorta noch die AP wollten sich gegenüber den Medien äußern.

Die strengen redaktionellen Standards und Praktiken von The Associated Press sind entscheidend für die Mission von AP als unabhängige Nachrichtenorganisation. AP-Sprecher gegenüber „The Daily Beast“

Ein Sprecher der Agentur kommentierte lediglich die Arbeitsweise von AP: „Die strengen redaktionellen Standards und Praktiken von The Associated Press sind entscheidend für die Mission von AP als unabhängige Nachrichtenorganisation. Um sicherzustellen, dass unsere Berichterstattung genau, fair und faktenbasiert ist, halten wir uns an diese Standards und setzen sie durch, auch was die Verwendung anonymer Quellen angeht.“

Einer dieser Standards ist das Zwei-Quellen-Prinzip, wenn anonyme Quellen zitiert werden. In der Richtlinie heißt es dazu: „Die AP sucht und verlangt routinemäßig mehr als eine Quelle, wenn es sich um anonyme Quellen handelt.“ Das ist in dem Fall des Raketeneinschlags in Polen offenbar nicht geschehen.

LaPortas Co-Autor bei der Meldung, John Leicester, soll weiterhin für die Nachrichtenagentur arbeiten, berichtet „The Daily Beast“. Ob es weitere Sanktionen auch für den Lektor der Meldung gibt, sei unklar. (Tsp)

