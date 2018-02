Die nordkoreanische Regierung hat die jüngsten US-Sanktionen gegen das Land scharf verurteilt. Dies sei noch vor der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in Südkorea eine Kriegsdrohung. "Wie wir bereits wiederholt gesagt haben, sehen wir jede Beschränkung gegen uns als Kriegshandlung an", hieß es am Sonntag in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung des nordkoreanischen Außenministeriums. Das Ministerium drohte zugleich mit Vergeltung, sollten "die USA wirklich die Nerven haben", Nordkorea in "grober" Weise entgegenzutreten.

Das Außenministerium in Pjöngjang verwies am Sonntag auf "unsere eigene Atomwaffe - ein geschätztes Schwert der Gerechtigkeit, um uns vor solchen Drohungen der USA zu schützen".

Wegen des nordkoreanischen Atomprogrammes hatte die US-Regierung am Freitag Sanktionen gegen zahlreiche weitere Firmen sowie Schiffe erlassen, die zur Umgehung bestehender Strafmaßnahmen genutzt werden sollen. Zudem drohte Präsident Donald Trump mit einer Eskalation.

Für USA zuständiger Spitzendiplomat Olympia-Delegation

Mit Nordkoreas Delegation zum Abschluss der Olympischen Winterspiele ist derweil auch ein hoher, im Außenministerium für die USA zuständiger Diplomat nach Seoul gereist. Südkoreas Präsident Moon Jae In wird die Delegation den Erwartungen nach erst bei der Zeremonie in Pyeongchang am Sonntagabend (12 Uhr MEZ) persönlich begrüßen, wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Die Anwesenheit der Delegationen aus Nordkorea und den USA fachte Spekulationen an, es könnte zu einem ersten Treffen kommen.

Bei dem Spitzendiplomaten handelt es sich um Choe Kang Il, den Vize-Generaldirektor für die Beziehungen im Außenministerium in Pjöngjang, wie Yonhap berichtete. Er ist mit dem Konflikt um das Atomwaffen- und Raketenprogramm betraut. Auf amerikanischer Seite ist die Präsidententochter Ivanka Trump angereist und dürfte nicht weit von den Nordkoreanern auf der Ehrentribüne sitzen.

An der Spitze der Delegation aus Pjöngjang steht der berüchtigte General Kim Yong Chol. Es gebe keine Pläne für ein Treffen der Trump-Tochter, die als Beraterin ihres Vaters Donald Trump fungiert, mit dem General, bekräftigte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders. In der US-Delegation reist aber die für Korea zuständige Vertreterin des Nationalen Sicherheitsrates, Allison Hooker, die den General persönlich von einem Besuch 2014 in Pjöngjang kennt.

USA beantragen Hafenverbote für 33 Schiffe

Die USA haben den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, im Zuge der Sanktionen gegen Nordkorea ein weltweites Hafenverbot für 33 Schiffe zu verhängen. Der Antrag, der der Nachrichtenagentur AFP vorlag, fordert das Komitee für die Nordkorea-Sanktionen zudem auf, 27 Schifffahrts- und Handelsunternehmen auf die Sanktionsliste zu setzen. Japan schloss sich dem US-Antrag teilweise an, forderte allerdings nur Hafenverbote für drei Schiffe.

Das Finanzministerium in Washington hatte am Freitag neue Sanktionen gegen Schiffe und Unternehmen angekündigt. Präsident Donald Trump sprach von den "härtesten Sanktionen, die jemals gegen ein Land verhängt worden sind".

Die Sanktionen treten automatisch in Kraft, wenn bis zum kommenden Freitag kein Mitglied des UN-Sicherheitsrats dagegen protestiert - auch nicht Nordkoreas Verbündeter China. Bislang wurden im Zuge der Nordkorea-Sanktionen Hafenverbote für acht Schiffe verhängt.

Die Regierung in Peking hat die neuen US-Sanktionen gegen chinesische Firmen wegen illegalen Handels mit Nordkorea verurteilt. China lehne die einseitigen Strafmaßnahmen entschieden ab, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Samstag. Washington müsse sein Fehlverhalten "umgehend" stoppen, um der Zusammenarbeit beider Länder nicht zu schaden. China werde "niemals zulassen", dass sich chinesische Bürger oder Unternehmen an Verstößen gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats beteiligten, versicherte der Sprecher. (Reuters/AFP/dpa)